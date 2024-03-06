Στις προπονήσεις, με φόντο το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για την πρώτη αγωνιστική των playoffs, επιστρέφει σήμερα το ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού μετά το διήμερο ρεπό που πήρε από τον Φατίχ Τερίμ.



Οι «πράσινοι» πιάνουν δουλειά για το πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Φάληρο, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά το 2-2 με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

για το «τριφύλλι» και ο Τερίμ θέλει να προετοιμάσει τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά τους παίκτες του για την πρώτη μεγάλη μάχη στη διαδικασία των αγώνων κατάταξης.Στη διάθεση του Τούρκου προπονητή επιστρέφει ο, ο οποίος εξέτισε την ποινή του στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ενώ διαθέσιμος είναι και ο. Αρκετές πιθανότητες έχει και ο

