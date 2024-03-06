Τίποτα δεν αφήνει στην τύχη του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.



Ο Βάσκος τεχνικός, παρότι με εκείνον η ομάδα έχει κάνει το απόλυτο σε έξι ματς με 13 γκολ υπέρ και 3 κατά, δεν εφησυχάζει, καθώς γνωρίζει πολύ καλά πως ακολουθεί ένα απαιτητικό πρόγραμμα για τους Πειραιώτες.

στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, για τη φάση των «16» του Conference League, ακολουθεί το ντέρμπι ξανά στο Φάληρο με τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια υπάρχει το ματς με τους Ισραηλινούς στη Σερβία.της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, μετά το σχετικό αίτημα που έχει κάνει ο Γκουστάβο Πογέτ ενόψει των υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδας για τα μπαράζ του Euro 2024.Κάπως έτσι μοιάζει λογικόστη χθεσινή ομάδα, λέγοντας πως «θέλω ορισμένοι από εσάς να αλλάξετε νοοτροπία και τον τρόπο δουλειάς σας στην προπόνηση».«Αν είμαστε αυτοί που πρέπει, θα τα καταφέρουμε και θα πετύχουμε τους στόχους μας», πρόσθεσε και ξεκαθάρισε πως πιστεύει τόσο στην πρόκριση επί της Μακάμπι όσο και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.Στο αγωνιστικό, ο προπονητής σήμερα θα κάνει κάποιες δοκιμές, με το πιθανότερο σχήμα να είναι το 4-3-3. Την «ερυθρόλευκη» εστία θα υπερασπιστεί ο Πασχαλάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο, Όρτα, Φορτούνη, Ποντένσε και Ελ Καμπί. Θέση διεκδικεί ο Μασούρας.

