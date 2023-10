Στο Νο.1 του ranking του ESPN ο Γιάννης Αντετοκούνμπο Αθλητικά 17:16, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αξιολογώντας όλους τους αθλητές του μαγικού κόσμου του ΝΒΑ, το ESPN τοποθέτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην κορυφή της σχετικής λίστας