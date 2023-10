Δέχθηκε κυβερνοεπίθεση η Βιλερμπάν - Διέρρευσαν συμβόλαια και προσωπικά δεδομένα παικτών Αθλητικά 17:12, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

12

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ομάδα χάκερ προχώρησε σε κυβερνοεπίθεση εις βάρος της Βιλερμπάν, με αποτέλεσμα να κλαπούν συμβόλαια αλλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των παικτών της ομάδας.