Για αυτό ξέσπασε ο Αντετοκούνμπο (vid) Αθλητικά 08:30, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

12

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Κακός χαμός στο χθεσινό ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στο Μαρούσι μετά τον τσακωμό Αντετοκούνμπο με Λούκοβιτς