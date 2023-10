Υποψήφιος για κορυφαίος αθλητής στίβου της χρονιάς παγκοσμίως ο Τεντόγλου

Μία (ακόμη) σπουδαία χρονιά ήταν για τον Μίλτο Τεντόγλου το 2023.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το Παγκόσμιο, ενώ πήρε το Χρυσό μετάλλιο και στο ευρωπαϊκό του κλειστού στίβου. Παράλληλα, προ ολίγων ημερών μπήκε στην τελική τριάδα για τον κορυφαίο αθλητή της Ευρώπης.

Γι' αυτούς τους λόγους, ο Τεντόγλου μπήκε στη λίστα της World Athletics για τον καλύτερο αθλητή της χρονιάς παγκοσμίως, μαζί με άλλους 10 υποψήφιους.

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 28 Οκτωβρίου, ενώ ο νικητής θα γίνει γνωστός στις 11 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά οι 11 υποψήφιοι:

Male Athlete of the Year nominee ✨



Retweet to vote for Miltiadis Tentoglou 🇬🇷 in the #AthleticsAwards. pic.twitter.com/jOXG80WIgZ