Ο ατζέντης του ΛεΜπρόν Τζέιμς υπογράμμισε ότι οι φήμες ανταλλαγής που αφορούν τον σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς είναι αναληθείς.

«Ο ΛεΜπρόν δεν ανταλλάσσεται και δεν το ζητάμε», ξεκαθάρισε ο Ριτς Πολ στο ESPN.

Η προθεσμία ανταλλαγών στο ΝΒΑ λήγει την Πέμπτη.

Ο Τζέιμς, ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών του ΝΒΑ, πυροδότησε τις εικασίες περί ανταλλαγής, με μια αινιγματική ανάρτηση: ένα emoji κλεψύδρας στον λογαριασμό του στο X μετά την ήττα της Τρίτης με 138-122 από τους Ατλάντα Χοκς. Ακόμα δεν έχει μιλήσει με τους δημοσιογράφους για να διευκρινίσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του.

⌛️ — LeBron James (@KingJames) January 31, 2024

Ο 39χρονος έχει τη φετινή σεζόν μέσο όρο 24,9 πόντους, 7,7 ασίστ και 7,5 ριμπάουντ σε 44 αγώνες.

Έχει 51,4 εκατομμύρια δολάρια οψιόν παίκτη στο συμβόλαιό του με τους Λέικερς για τη σεζόν 2024-25 και έχει περιθώριο έως τις 29 Ιουνίου για να την ενεργοποιήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.