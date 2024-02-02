Διαβολοβδομάδας... συνέχεια για τον Παναθηναϊκό AKTOR, που έρχεται αντιμέτωπος με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας για την 25η αγωνιστική της Euroleague (20:00, ΝοvaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).



Περίπου 250 οπαδοί ακολούθησαν τους «πράσινους» στη Λιθουανία μέσω του τσάρτερ, και μάλιστα αποθέωσαν την αποστολή της ομάδας κατά την αναχώρησή της από το ξενοδοχείο για τη «Zalgirio Arena».

Την τιμητική του, επίσης, είχε και ο Εργκίν Αταμάν, του οποίου το όνομα έγινε σύνθημα στα χείλη των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR.



Δείτε το βίντεο:

