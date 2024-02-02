Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποθέωση σε Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR και Αταμάν κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο στο Κάουνας - Βίντεο

Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR αλλά και ο Εργκίν Αταμάν, αποθεώθηκαν από περίπου 250 φιλάθλους της ομάδας κατά την αναχώρησή τους από το ξενοδοχείο για το ματς με τη Ζάλγκιρις!

Αταμάν

Διαβολοβδομάδας... συνέχεια για τον Παναθηναϊκό AKTOR, που έρχεται αντιμέτωπος με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας για την 25η αγωνιστική της Euroleague (20:00, ΝοvaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Περίπου 250 οπαδοί ακολούθησαν τους «πράσινους» στη Λιθουανία μέσω του τσάρτερ, και μάλιστα αποθέωσαν την αποστολή της ομάδας κατά την αναχώρησή της από το ξενοδοχείο για τη «Zalgirio Arena».

Την τιμητική του, επίσης, είχε και ο Εργκίν Αταμάν, του οποίου το όνομα έγινε σύνθημα στα χείλη των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark