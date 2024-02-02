Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Βιδάλ έφτασε με ελικόπτερο στο γήπεδο της Κόλο Κόλο και… βόλταρε με άλογο

Αρχικά, η διοίκηση είχε… ναυλώσει ένα ελικόπτερο, το οποίο παρέλαβε τον πολύπειρο χαφ και τον άφησε στο κέντρο του γηπέδου.

Ο Βιδάλ έφτασε με ελικόπτερο στο γήπεδο της Κόλο Κόλο και… βόλταρε με άλογο

Ένα έπος γράφτηκε στο «Estadio Monumental David Arellano», όπου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες οπαδοί της Κόλο Κόλο.

Ο λόγος ήταν πως μετά από 17 χρόνια επέστρεψε στην ομάδα από την οποία ανδρώθηκε ο Αρτούρο Βιδάλ. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που λατρεύεται από τον κόσμο και η «τρέλα» κατά την επιστροφή του αποτυπώθηκε στις παρακάτω εικόνες.

Αρχικά, η διοίκηση είχε… ναυλώσει ένα ελικόπτερο, το οποίο παρέλαβε τον πολύπειρο χαφ και τον άφησε στο κέντρο του γηπέδου.

Ο Βιδάλ, αρχικά ντυμένος με τα χρώματα της Κόλο Κόλο, στη συνέχεια ντύθηκε… βασιλιάς, φορώντας έναν μανδύα, ενώ κρατούσε ένα σπαθί στο χέρι του και φόρεσε στο κεφάλι του ένα στέμμα.

Όλα αυτά και ενώ έκανε τον γύρο του αγωνιστικού χώρου, γνωρίζοντας την αποθέωση, πάνω σε ένα άλογο…

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: άλογο γήπεδο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark