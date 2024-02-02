Ο Βιδάλ έφτασε με ελικόπτερο στο γήπεδο της Κόλο Κόλο και… βόλταρε με άλογο

Ένα έπος γράφτηκε στο «Estadio Monumental David Arellano», όπου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες οπαδοί της Κόλο Κόλο.

Arturo Vidal's unveiling at his new club in Chile just got crazier and crazier 🚁🐎👑 pic.twitter.com/1LyQtAYRP0 February 2, 2024

Ο λόγος ήταν πως μετά από 17 χρόνια επέστρεψε στην ομάδα από την οποία ανδρώθηκε ο Αρτούρο Βιδάλ. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που λατρεύεται από τον κόσμο και η «τρέλα» κατά την επιστροφή του αποτυπώθηκε στις παρακάτω εικόνες.

Αρχικά, η διοίκηση είχε… ναυλώσει ένα ελικόπτερο, το οποίο παρέλαβε τον πολύπειρο χαφ και τον άφησε στο κέντρο του γηπέδου.

Le retour du Roi 👑🇨🇱



Arturo Vidal a été présenté cette nuit aux supporters de Colo-Colo pour son retour au pays 🔙❤️



Le chilien est arrivé en hélicoptère en plein sur le terrain avant de défiler à cheval avec une épée et une couronne 👑



📸 @ColoColo pic.twitter.com/zwrgYIIya3 — BeFootball (@_BeFootball) February 2, 2024

Ο Βιδάλ, αρχικά ντυμένος με τα χρώματα της Κόλο Κόλο, στη συνέχεια ντύθηκε… βασιλιάς, φορώντας έναν μανδύα, ενώ κρατούσε ένα σπαθί στο χέρι του και φόρεσε στο κεφάλι του ένα στέμμα.

Όλα αυτά και ενώ έκανε τον γύρο του αγωνιστικού χώρου, γνωρίζοντας την αποθέωση, πάνω σε ένα άλογο…

