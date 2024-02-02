Έξι αθλητικά παπούτσια «Air Jordan» που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν κατά τη διάρκεια των νικηφόρων τελικών στα έξι πρωταθλήματα ΝΒΑ που κατέκτησε (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998) πουλήθηκαν έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας για αθλητικά παπούτσια που έχουν φορεθεί σε αγώνες, όπως ανακοίνωσε σήμερα (2/2) ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's.

Τα παπούτσια που φόρεσε ο «αέρινος» στους κρίσιμους Τελικούς των έξι τίτλων που «σήκωσε» με τους Σικάγο Μπουλς, έγιναν η δεύτερη υψηλότερη τιμή που επιτεύχθηκε για αθλητικά αναμνηστικά του Μάικλ Τζόρνταν. Η φανέλα που φόρεσε στους εναρκτήριους Τελικούς του ΝΒΑ το 1998 εξακολουθεί να κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ για αθλητικά αναμνηστικά που έχουν φορεθεί σε αγώνες, έχοντας αγγίξει σε δημοπρασία τα 10,1 εκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2022.

SOTHEBY’S

«Η σημερινή τιμή που σπάει όλα τα ρεκόρ είναι και η απόδειξη ότι ο Τζόρνταν είναι ο GOAT (κορυφαίος όλων των εποχών)», δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος μοντέρνων συλλεκτικών αντικειμένων του οίκου δημοπρασιών Sotheby's, Μπραμ Γουότερ, προσθέτοντας: «Μια πραγματικά απαράμιλλη στιγμή και ορόσημο στην ιστορία των δημοπρασιών, η πώληση αυτών των έξι αθλητικών παπουτσιών που έχουν κερδίσει πρωταθλήματα πιθανότατα δεν θα επαναληφθεί ποτέ».

Τα έξι αθλητικά παπούτσια, όλα υπογεγραμμένα από τον Τζόρνταν, φορέθηκαν κατά τη διάρκεια των Τελικών των Μπουλς με τους Λέικερς το 1991, των Τελικών του 1992 με τους Μπλέιζερς, του 1993 με τους Σανς, του 1996 με τους Σουπερσόνικς, του 1997 εναντίον των Τζαζ και του 1998 πάλι εναντίον των Τζαζ.Τα αθλητικά παπούτσια πρωταθλήματος του Michael Jordan πωλούνται για ρεκόρ 8 εκατ. δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.