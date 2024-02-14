ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Πράξη πρώτη σε κατάμεστη Τούμπα

Πράξη πρώτη στην κατάμεστη Τούμπα! Στο πρώτο από τα δύο σπουδαία ντέρμπι που θα κρίνουν τον έναν εκ των φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 19:30 (Cosmote Sport, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, www.sportfm.gr), με τον κόσμο να επιστρέφει στα γήπεδα.

Ένα ακόμη παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, το τρίτο στη σεζόν και ενώ αναμένονται άλλα τρία (η ρεβάνς στη Λεωφόρο και τα δύο για τα playoffs). Με τον ΠΑΟΚ ως τώρα να έχει μία ισοπαλία και μια νίκη (στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος) και τον Παναθηναϊκό να ψάχνει το διπλό στην Τούμπα μετά τον Απρίλιο του 2023. Πρόκειται, επίσης, και για ένα ζευγάρι που… αντάμωσε πέρυσι στα προημιτελικά με τους «ασπρόμαυρους» να παίρνουν την πρόκριση, ενώ τη σεζόν 2021/22 οι δυο τους κοντραρίστηκαν στον τελικό, όπου το «τριφύλλι» σήκωσε το τρόπαιο.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από το εντός έδρας 1-1 με την ΑΕΚ. Αποτέλεσμα το οποίο διατήρησε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας με συγκάτοικο τον Παναθηναϊκό, κρατώντας την Ένωση στο -2 και τον Ολυμπιακό στο -6. Μάλιστα, σε λίγες ημέρες η Τούμπα θα ανοίξει τις πόρτες της για άλλο ένα ντέρμπι, αφού το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου θα φιλοξενήσει τους «ερυθρόλευκους». Για να φτάσουν ως τα ημιτελικά οι Θεσσαλονικείς, που μπήκαν στον θεσμό από τη φάση των «16» και έπειτα, απέκλεισαν κατά σειρά Βόλο και Πανσερραϊκό, κάνοντας το 4/4 και με τον εντυπωσιακό απολογισμό των 12-0 τερμάτων.

Στα αμιγώς αγωνιστικά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει τους Βιεϊρίνια, Εκόνγκ, Σάστρε, Νάσμπεργκ. Την αποστολή που ανακοίνωσε ο Ρουμάνος τεχνικός απαρτίζουν οι Κοτάρσκι , Ζίβκοβιτς , Ότο , Κεντζιόρα , Κουλιεράκης , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Ράφα Σοάρες , Τσιγγάρας , Σβαμπ , Οζντόεφ , Μεϊτέ , Μάρκος Αντόνιο , Μουργκ , Κωνσταντέλιας , Τάισον , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Μπράντον , Σαμάτα , Τζίμας ..

Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν προ ημερών από τις Σέρρες επικρατώντας με το εμφατικό 3-0 του Πανσερραϊκού και έπιασαν τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League. Σε λίγες ημέρες, μάλιστα, υποδέχονται την Λαμία στη Λεωφόρο και ελπίζουν πως ο «δικέφαλος του βορρά» δεν θα νικήσει τον Ολυμπιακό, ώστε με δικό τους τρίποντο να ανέβουν μόνοι πρώτοι. Η πορεία ως την τετράδα του Κυπέλλου δεν ήρθε… εύκολα για τους «πράσινους». Πρώτα, στη φάση των «16» ήρθε το ντέρμπι των αιωνίων, όπου σε διπλές αναμετρήσεις πέταξαν εκτός του Ολυμπιακό. Με το πρώτο ματς να έρχεται ισόπαλο 1-1, το δεύτερο στο «Γ. Καραϊσκάκης» έμεινε στο 0-0 μετά από 120 λεπτά και χρειάστηκε η ρώσικη ρουλέτα για το εισιτήριο της πρόκρισης. Στα προημιτελικά δε, η ομάδα του Φατίχ Τερίμ γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο, αλλά στη ρεβάνς του Περιστερίου κατάφερε να επικρατήσει 2-0 και να βρεθεί στα ημιτελικά.

Στα αγωνιστικά, εκτός έμειναν οι Ούγκο, Ακαϊντίν, Βέρμπιτς, Λημνιός, Ιωαννίδης, Τζούριτσιτς, Μάγκνουσον, Πάλμερ-Μπράουν. Την αποστολή απαρτίζουν οι Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Μπακασέτας, Σπόραρ, Μπερνάρ, Τσέριν, Μαντσίνι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Παλάσιος, Βιλένα, Αράο, Φικάι, Κυριόπουλος.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι – Ότο, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Σβαμπ, Τσιγγάρας – Ντεσπόντοφ, Μουργκ, Τάισον – Τόμας.

Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Λοντίγκιν – Βαγιαννίδης, Γεντβάι, Αράο, Χουάνκαρ – Ρούμπεν, Τσέριν, Μπακασέτας – Μπερνάρ, Γερεμέγεφ, Παλάσιος.

Διαιτητής: Άλαρντ Λίντχαουτ (Ολλανδία)

Βοηθοί: Χόνιγκ Ρότζιερ (Ολλανδία), Ίνια Πάτρικ (Ολλανδία)

Τέταρτος: Παπαδόπουλος

VAR: Έρβιν Μπλανκ (Ολλανδία), Νικολακάκης

Η ρεβάνς έχει οριστεί για τις 21 Φεβρουαρίου (19:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

