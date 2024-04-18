Λογαριασμός
Νο1 υποψήφιος για τη Σάο Πάουλο ο Ράφα Μπενίτεθ

Δημοσιογράφος που ασχολείται αποκλειστικά με το ρεπορτάζ της Σάο Πάουλο υποστηρίζει ότι ο Ισπανός τεχνικός είναι ψηλά στη λίστα του βραζιλιάνικου συλλόγου για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Benitez

Τις συζητήσεις της διοίκησης της Σάο Πάουλο με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος αποχώρησε πριν από περίπου έναν μήνα από τη Θέλτα, αποκαλύπτει Βραζιλιάνος δημοσιογράφος.

«Το πιο δυνατό όνομα που παίζει για τη Σάο Πάουλο όσον αφορά τον νέο προπονητή είναι εκείνο του Ισπανού Ράφα Μπενίτεθ», αναφέρει ο Γκάμπριελ Σα.

«Και οι δύο πλευρές παρουσιάζονται βέβαιες για ένα θετικό αποτέλεσμα, στις συζητήσεις που ξεκίνησαν την Κυριακή», προσθέτει.

Στην Ισπανία, ως προπονητής της Θέλτα, ο Μπενίτεθ κάθισε στον πάγκο της ομάδας από το Βίγκο σε 33 αγώνες, έχοντας απολογισμό 9 νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και 15 ήττες σε 33 ματς σε LaLiga και Κύπελλο Ισπανίας.

Δείτε την ανάρτηση του Γκάμπριελ Σα για τον Μπενίτεθ

Πηγή: sport-fm.gr

