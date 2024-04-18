Νο1 υποψήφιος για τη Σάο Πάουλο ο Ράφα Μπενίτεθ

Τις συζητήσεις της διοίκησης της Σάο Πάουλο με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος αποχώρησε πριν από περίπου έναν μήνα από τη Θέλτα, αποκαλύπτει Βραζιλιάνος δημοσιογράφος.



«Το πιο δυνατό όνομα που παίζει για τη Σάο Πάουλο όσον αφορά τον νέο προπονητή είναι εκείνο του Ισπανού Ράφα Μπενίτεθ», αναφέρει ο Γκάμπριελ Σα.



«Και οι δύο πλευρές παρουσιάζονται βέβαιες για ένα θετικό αποτέλεσμα, στις συζητήσεις που ξεκίνησαν την Κυριακή», προσθέτει.



Στην Ισπανία, ως προπονητής της Θέλτα, ο Μπενίτεθ κάθισε στον πάγκο της ομάδας από το Βίγκο σε 33 αγώνες, έχοντας απολογισμό 9 νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και 15 ήττες σε 33 ματς σε LaLiga και Κύπελλο Ισπανίας.



Δείτε την ανάρτηση του Γκάμπριελ Σα για τον Μπενίτεθ

Informação: o nome mais forte nos bastidores do São Paulo para novo técnico é o do espanhol Rafa Benítez. Negócio sendo intermediado com ajuda de Giuliano Bertolucci. Partes confiantes em desfecho positivo. Conversas iniciaram no domingo. @arqtricolor pic.twitter.com/Wm5An2Utcu April 18, 2024

