Λήξη συναγερμού σχετικά με το θετικό δειγμά ντόπινγκ σε ποδοσφαιριστή της Εθνικής ομάδας, καθώς η UEFA ενημέρωσε την ΕΠΟ πως δεν υπάρχει θετικό δείγμα εν τέλει!

Ο Φώτης Ιωαννίδης μετά την εξέλιξη αυτή δεν άντεξε και ξέσπασε, μιας και από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση αρκετοί ήταν εκείνοι που ανέφεραν χωρίς στοιχεία ότι ο επιθετικός του Παναθηναϊκού ήταν ο παίκτης που… πιάστηκε ντοπέ.

Πηγή: skai.gr

