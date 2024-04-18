Το ρεκόρ πόντων της Euroleague κατέχει πλέον ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, αφού με τους 50 πόντους που σκόραρε κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου, ξεπέρασε τους 49 που είχε καταγράψει ο Σέιν Λάρκιν κόντρα στην Μπάγερν, την σεζόν 2019-2020.



Το τρομερό αυτό επίτευγμα, σχολίασαν αστέρες της διοργάνωσης.

Η ερώτηση που τους έγινε αρχικά ήταν το πόσο δύσκολο είναι να πετύχεις 50 πόντους σε παιχνίδι της Euroleague και γιατί, ενώ μετά η ερώτηση ήταν ποιος είναι ο αντίστοιχος αριθμός πόντων στο NBA.Ναν: «Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και το έκανε να μοιάζει εύκολο. Και θα πρέπει να το κάνεις με πολλά τρίποντα. Οπότε συγχαρητήρια στον Νάιτζελ γι’αυτό, ήταν μεγάλη στιγμή.Πιθανότατα τουλάχιστον 60 θα ήταν στο NBA. Θα είχε πιο πολλά αμαρκάριστα λέι απ αντί για τρίποντα. Θα έβαζε περισσότερους».Μίροτιτς: «Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στον πρώην συμπαίκτη μου. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος γι’αυτόν. Για να είμαι ειλικρινής, σοκαρίστηκα λίγο, καθώς το να σκοράρεις 50 πόντους στην Ευρωλίγκα, εμπιστευτείτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε το αξίζει. Πραγματικά έδειξε πόσο έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δύο σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Να το πούμε ξανά, το έκανε, μπήκε στα βιβλία: Έβαλε 50 πόντους!Κατά την γνώμη μου είναι πιθανότατα 80 πόντοι στο NBA. Το συζητήσαμε με τους συμπαίκτες μου, και θεωρούμε πως είναι γύρω στους 80 πόντους, τεράστιο νούμερο».Μπόλντγουιν: «Πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεσαι μια σπουδαία βραδιά στο σουτ, για να το πετύχεις. Ξέρετε 9 τρίποντα είναι ακριβώς αυτό. Έμοιαζε να είναι σε αμείλικτη κατάσταση, για να επιτίθεται προς το καλάθι και να είναι δυναμικός και η Φενέρμπαχτσε έπαιξε ακριβώς όπως έπρεπε, για να γίνει αυτό. Του επέτρεψαν να είναι αυτός ο παίκτης. Τον άφησαν να βγει έξω και να σπάσει το ρεκόρ. Θεωρώ πως είναι καλό και για την διοργάνωση αλλά και για το άθλημα ».Χάουαρντ: «».

