Ολυμπιακός: Συμφωνία με Έβανς και προχωρημένες συζητήσεις με Ντόρσει γράφει η «Sportando»

Το όνομα του Κίναν Έβανς έχει ακουστεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα για τον Ολυμπιακό, με αρκετά δημοσιεύματα μάλιστα να γράφουν και για συμφωνία. Κάτι τέτοιο κάνει και σήμερα η “Sportando” σε σχετικό δημοσίευμα στο οποίο κάνει λόγο για διετές συμβόλαιο, ύψους 3.2 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς τα μπόνους.



Ωστόσο, σύμφωνα με τους Ιταλούς αυτή τη φορά εκτός από τον παίκτη της Ζάλγκιρις, σε πολύ καλό σημείο για την επιστροφή του στα «ερυθρόλευκα», βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσει, αφού οι συζητήσεις είναι σε πολύ καλό σημείο. Ο ομογενής γκαρντ αναμένεται να αποχωρήσει από την Φενέρμπαχτσε το καλοκαίρι, μιας και φαίνεται να μην έχει και τις καλύτερες σχέσεις με την ομάδα, κάνοντας μάλιστα και ένα αινιγματικό Tweet, τον περασμένο Μάρτιο γράφοντας: «Ποτέ ξανά τέτοια ασέβεια. Ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν».

Το δημοσίευμα στη γειτονική χώρα υποστηρίζει μάλιστα πως η ομάδα του Γιασικεβίτσιους, έκανε πρόταση στον Έβανς, ωστόσο εκείνος την απέρριψε, για να συμφωνήσει με τους Πειραίωτες.Ο Αμερικανός γκαρντ διανύει μια εξαιρετική σεζόν στην Euroleague, μετρώντας μέσο όρο 17.3 πόντους, 3.9 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ σε 27:23 λεπτά συμμετοχής, με το εξαιρετικό 43.5% στο τρίποντο. Από την άλλη ο Ντόρσει μετράει 8.9 πόντους, 1.6 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ σε 17:50 λεπτά, ενώ είναι και πολύ σημαντικό το ελληνικό διαβατήριο που έχει.

