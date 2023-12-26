Το 2023, μας «αποχαιρετά» σε λίγες μέρες, και το Paopantou.gr κάνει μια μικρή ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει. Στον Παναθηναϊκό, την φετινή σεζόν αρκετοί ποδοσφαιριστές, έδωσαν σημαντικές βοήθειες που συνετέλεσαν ώστε να μπορέσει να πάρει σημαντικά παιχνίδια στην πορεία του πρωταθλήματος. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ξέρει καλύτερα από τον καθένα να χειρίζεται τους ποδοσφαιριστές του, προκειμένου, η ομάδα του «Τριφυλλιού» να μπορέσει να πάρει το καλύτερο δυνατό μέσα από την διαδικασία των αγώνων.



