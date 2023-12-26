Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τερίμ: «Είναι αλήθεια, συμφώνησα με τον Παναθηναϊκό»

Την επικείμενη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό επιβεβαίωσε ο Φατίχ Τερίμ - Με δήλωση στη «Hurriyet» τόνισε ότι είναι αληθή τα δημοσιεύματα και ότι θα κάνει εκείνος την προπόνηση της Τετάρτης

Fatih Terim

Νέος προπονητής του Παναθηναϊκού θα είναι οριστικά ο Φατίχ Τερίμ.

Μετά το μπαράζ δημοσιευμάτων στην Τουρκία και την ανάρτηση Σαπουντσούογλου ότι λύθηκε το συμβόλαιο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο έμπειρος τεχνικός επιβεβαίωσε το deal με τους «πράσινους».

Με δήλωσή του λοιπόν στην εφημερίδα «Hurriyet» ανέφερε συγκεκριμένα:

«Ναι, είναι αλήθεια. Συμφώνησα με τον Παναθηναϊκό. Τα βρήκαμε χθες. Θα ταξιδέψω στην Ελλάδα αύριο και θα βρίσκομαι στην προπόνηση το απόγευμα».

Θυμίζεται ότι οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν νωρίτερα από τους Τούρκους ρεπόρτερ (αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα από την πράσινη ΠΑΕ) κάνουν λόγο για συνεργασία των δυο πλευρών, η οποία θα έχει διάρκεια 1,5 χρόνου.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark