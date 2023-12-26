Τερίμ: «Είναι αλήθεια, συμφώνησα με τον Παναθηναϊκό»

Νέος προπονητής του Παναθηναϊκού θα είναι οριστικά ο Φατίχ Τερίμ.

Μετά το μπαράζ δημοσιευμάτων στην Τουρκία και την ανάρτηση Σαπουντσούογλου ότι λύθηκε το συμβόλαιο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο έμπειρος τεχνικός επιβεβαίωσε το deal με τους «πράσινους».

Με δήλωσή του λοιπόν στην εφημερίδα «Hurriyet» ανέφερε συγκεκριμένα:

«Ναι, είναι αλήθεια. Συμφώνησα με τον Παναθηναϊκό. Τα βρήκαμε χθες. Θα ταξιδέψω στην Ελλάδα αύριο και θα βρίσκομαι στην προπόνηση το απόγευμα».

Θυμίζεται ότι οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν νωρίτερα από τους Τούρκους ρεπόρτερ (αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα από την πράσινη ΠΑΕ) κάνουν λόγο για συνεργασία των δυο πλευρών, η οποία θα έχει διάρκεια 1,5 χρόνου.

Fatih Terim: "Evet, doğrudur. Panathinaikos ile anlaştım. Dün anlaştık. Yarın sabah Atina'ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum." (Hürriyet) — Asist Analiz (@asistanaliz) December 26, 2023

