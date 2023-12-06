Λύγισε στην τέταρτη περίοδο από τη Λε Μαν και... έμπλεξε το Περιστέρι bwin (78-86)

Το ματς

Με τους Ράγκλαντ, Γουίλιαμς, Πουλιανίτη, Χουγκάζ και Ράγκλαντ επέλεξε να ξεκινήσει το παιχνίδι ο Βασίλης Σπανούλης και με το Περιστέρι bwin να μπαίνει στο παιχνίδι έχοντας μεγάλη προσήλωση στην άμυνά του! Μετά το αρχικό 6-6 οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν και στις δύο πλευρές του παρκέ, φτιάχνοντας εντυπωσιακό σερί 13-3 και παίρνοντας το πρώτο διψήφιο προβάδισμά του στο παιχνίδι (19-9). Με τον Ντάνγκουμπιτς να φτάνει γρήγορα τους 9 πόντους, με ένα τρίποντο του Κασελάκη και με ένα καλάθι-φάουλ του Χαντς, διαμορφώθηκε το 25-14 της πρώτης περιόδου, ενώ η Λε Μαν αδυνατούσε να βρει ρυθμό, έχοντας ήδη προλάβει να κάνει 7 λάθη.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέχισε να… τρώει σίδερα στην άμυνα, ξεκινώντας το δεύτερο δεκάλεπτο με δύο αναπάντητα καλάθια και με τον Ρένφρο να ταπώνει και να καρφώνει μετά από εντυπωσιακό coast to coast για το μέγιστο προβάδισμα των γηπεδούχων (29-14) στο ματς! Ωστόσο, στη συνέχει το Περιστέρι bwin κόλλησε επιθετικά, έχοντας μόνο δύο εύστοχες βολές του Τόμσον και ένα τρίποντο του Ράγκλαντ σε περισσότερα από 8 λεπτά αγώνα, επιτρέποντας έτσι στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεσή τους, να τρέξουν σερί 16-3 για να πλησιάσουν σε απόσταση αναπνοής», πριν ο Ράγκλαντ φτάσει τους 10 πόντους, βάζοντας την ομάδα του στο +3 (36-33) του ημιχρόνου.



Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με το Περιστέρι bwin να ξαναφτιάχνει διαφορά ασφαλείας (+9, 44-35) έχοντας για πρωταγωνιστή τον Τόμπσον, ο οποίος σκόραρε έξι σερί πόντους, όμως στη συνέχεια ανέλαβε δράση για τους φιλοξενούμενους ο Τζόουνς, ο οποίος «απάντησε» με σερί δικά του καλάθια, μειώνοντας σε 44-41, πριν ο Λετιμποντιέρ ισοφαρίσει με τρίποντο σε 44-44. Ο Σβαρτζ με τρίποντο έδωσε προβάδισμα (48-50) στη Λε Μαν και ο Τζόουνς έφτασε τους 11 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, διαμορφώνοντας το 49-53, όμως το Περιστέρι bwin βρήκε απάντηση, παίρνοντας εκ νέου το προβάδισμα (56-55) με βολές που εκτέλεσε ο Ξανθόπουλος, μετά από τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Τζόουνς, ενώ ο Χαντς έκανε το 58-55 πριν την ολοκλήρωση της περιόδου.



Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τον Βεγκέτ να παίρνει τρία επιθετικά στην ίδια φάση, δίνοντας ασίστ για το τρίποντο του Λιούις με το οποίο έγινε το 58-58, ενώ ο μέχρι εκείνη την στιγμή… ήσυχος επιθετικά Χαντς, έβαλε δύο συνεχόμενα τρίποντα, διατηρώντας το Περιστέρι bwin στο +3 (64-61). Σε εκείνο το σημείο του ματς, η Λε Μαν έφτιαξε σερί 9-1 και προηγήθηκε με 70-66 χάρη σε σερί πόντους τους Χάτζινς και τρίποντο του Λατιμποντιέρ, ενώ ο Χάτζινς ήταν εκείνος που της έδωσε και το μέγιστο προβάδισμά της στο ματς (67-74).



Τα δεκάλεπτα: 25-14, 36-33, 58-55, 78-86

