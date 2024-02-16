Προτιμά τη Λίβερπουλ ο Τσάμπι Αλόνσο περισσότερο από την Μπάγερν Μονάχου

Τον πρώτο λόγο φέρεται να έχει η Λίβερπουλ στην κόντρα της με τη Μπάγερν Μονάχου για το ποια από τις δύο ομάδες θα λάβει το «ναι» από τον Τσάμπι Αλόνσο στην πρόταση που θα του γίνει για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Footmercato, ο Ισπανός άσος δείχνει να έχει ξεκάθαρη προτίμηση στην αγγλική ομάδα. Οι ρεντς φέρονται να έχουν ήδη προσεγγίσει καλύτερα τον Ισπανό τεχνικό και να του έχουν αναλύσει σκέψεις και πλάνο για τα επόμενα χρόνια με εκείνον στον πάγκο.

🚨🔴⚫️🇪🇸 #Bundesliga |



✅️ Xabi Alonso at the top of Liverpool's list to succeed Jürgen Klopp



The 🇪🇸 coach is aware of the Reds' interest who could propose an offer to Bayer Leverkusen ❗️



⭐️ Alonso is also at the top of Bayern Munich's list if Thomas Tuchel leaves the club… pic.twitter.com/XKQL62dIvw — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 16, 2024

