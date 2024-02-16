Λογαριασμός
Προτιμά τη Λίβερπουλ ο Τσάμπι Αλόνσο περισσότερο από την Μπάγερν Μονάχου

Στο δίλημμα Λίβερπουλ ή Μπάγερν η απάντηση του Τσάμπι Αλόνσο φέρεται να είναι…

Τσάμπι Αλόνσο

Τον πρώτο λόγο φέρεται να έχει η Λίβερπουλ στην κόντρα της με τη Μπάγερν Μονάχου για το ποια από τις δύο ομάδες θα λάβει το «ναι» από τον Τσάμπι Αλόνσο στην πρόταση που θα του γίνει για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Footmercato, ο Ισπανός άσος δείχνει να έχει ξεκάθαρη προτίμηση στην αγγλική ομάδα. Οι ρεντς φέρονται να έχουν ήδη προσεγγίσει καλύτερα τον Ισπανό τεχνικό και να του έχουν αναλύσει σκέψεις και πλάνο για τα επόμενα χρόνια με εκείνον στον πάγκο.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Λίβερπουλ Μπάγερν Μονάχου
