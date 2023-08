Νεκρός οπαδός της ΑΕΚ: Ανακρίνονται στη ΓΑΔΑ οι συλληφθέντες – Εντοπίστηκαν ΙΧ των κροατών χούλιγκαν - Αναβλήθηκε ο αγώνας ΑΕΚ-Ντιναμό

Στην ΓΑΔΑ βρίσκονται και ανακρίνονται οι συλληφθέντες των επεισοδίων που έγιναν έξω από την OPAP ARENA, στη Νέα Φιλαδέλφεια, από «πέσιμο» χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ.

Οχήματα των δραστών εντοπίστηκαν από τις Αρχές, στον σταθμό Ειρήνη και αναμένεται να μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Ο 29χρονος χτυπήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο από Κροάτη οπαδό, ενώ συνολικά στα επεισόδια τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι, πέντε Έλληνες και τρεις Κροάτες.

Οι Αρχές προχώρησαν συνολικά σε 98 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων 84 Κροάτες, δύο Έλληνες, ένας Γερμανός, ένας Αυστριακός, ένας Βόσνιος και ένας Αλβανός, αλλά και οκτώ τραυματίες, μεταξύ των 10, που παραμένουν στον Ερυθρό Σταύρο.

Εν τω μεταξύ, Διοικητική Έρευνα για τις ενέργειες της Αστυνομίας αναμένεται να διαταχθεί από το Αρχηγείο του Σώματος, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές από το μέγαρο της λεωφόρου Κατεχάκη, ενώ η παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για την διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

07.08.2023, Before tomorrow match AEK Athens🇬🇷 - Dinamo Zagreb🇭🇷, ~150 BBB in AEK area, on video AEK hools looking for BBB https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/w5Bic0Mn2t