Τραγωδία στη Νέα Φιλαδέλφεια: 1 νεκρός στα άγρια επεισόδια από οπαδούς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ - 91 προσαγωγές

Υπέκυψε στα τραύματά του ο Έλληνας που σύμφωνα με την αστυνομία τραυματίστηκε από «αιχμηρό αντικείμενο», πιθανώς μαχαίρι μετά τα σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη Νέα Φιλαδέλφεια αργά χθες το βράδυ.

Κατα την διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν ακόμα 8 άτομα ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 91 προσαγωγές.

07.08.2023, Before tomorrow match AEK Athens🇬🇷 - Dinamo Zagreb🇭🇷, ~150 BBB in AEK area, on video AEK hools looking for BBB https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/w5Bic0Mn2t