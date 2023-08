Δεν έχει τεθεί ακόμη θέμα αναβολής του ΑΕΚ-Ντινάμο - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα Αθλητικά 10:53, 08.08.2023 linkedin

Για την ώρα δεν προκύπτει θέμα αναβολής του ΑΕΚ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ, κάτι που μπορεί να αποφασίσει μόνο η UEFA. Σύσκεψη στη Νέα Φιλαδέλφεια, όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά