Έντονη αδιαθεσία ένιωσε η μητέρα του φίλου της ΑΕΚ που έπεσε νεκρός Ελλάδα 12:56, 08.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η μητέρα του νεκρού φιλάθλου της ΑΕΚ βρίσκεται στον Ερυθρό Σταυρό, όπου είχε μεταφερθεί η σορός του παιδιού της