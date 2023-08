Αναβλήθηκε το ματς ΑΕΚ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ Αθλητικά 11:08, 08.08.2023 linkedin

Η ΑΕΚ αποχώρησε από τη σύσκεψη με την UEFA απευθύνοντας δριμύ κατηγορώ στην κροατική ομάδα που γνώριζε για το κομβόι οπαδών της που κατηφόρισε από το Ζάγκρεμπ, αλλά και στην ΕΛ.ΑΣ.