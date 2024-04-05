Νέα εποχή για την είσοδο στα γήπεδα: Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης απαντά στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, απάντησε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με την είσοδο των φιλάθλων στα γήπεδα της Super League με το νέο σύστημα ταυτοποίησης που καθιερώνεται.



Διατήρηση και του παραδοσιακού τρόπου ταυτοποίησης ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν, για να γίνει ομαλά η μετάβαση. Τι ισχύει για τη μεταβίβαση διαρκείας, τους μη εξοικειωμένους με την τεχνολογία, τους ηλικιωμένους, τους στρατιωτικούς, τα παιδιά και τους κατοίκους του εξωτερικού. Τι θα γίνει με τα υπόλοιπα αθλήματα.



Αναλυτικά, ο υπουργός μίλησε στους Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο για:



-τη χρησιμότητα των νέων μέτρων: «Πέρα από τα τραγικά συμβάντα που ζήσαμε πέρσι, αλλά και μετά το τελευταίο συμβάν στους Αγίους Αναργύρους, είναι ξεκάθαρο ότι η αστυνομία πρέπει να εξοικονομήσει δυνάμεις και να μην είναι στα γήπεδα. Η ψηφιακή ταυτοποίηση απελευθερώνει δυνάμεις. Τα πράγματα από τον Φλεβάρη που άνοιξαν ξανά τα γήπεδα είναι κατά γενική ομολογία καλύτερα. Πρώτα με τις αυτόματες ποινές, μετά με τις κάμερες και τώρα με την ταυτοποίηση».



-τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μπει στο γήπεδο με τον νέο τρόπο: «Από την Τρίτη αρχίζει ο νέος τρόπος ταυτοποίησης. Αγοράζουμε το εισιτήριο και το εισάγουμε στο Gov Wallet που έχουν κατεβάσει ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες. Θα πρέπει να έχουμε εγγραφεί στο εθνικό μητρώο επικοινωνίας, όπου έχουν εγγραφεί ήδη 4,2 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτό είναι όλο. Είναι κάτι απλό. Το τελευταίο διάστημα έχουμε περίπου 200.000 εγγραφές στο εθνικό μητρώο επικοινωνίας και 100.000 άνθρωποι έχουν κατεβάσει το Gov Wallet. Οπότε έχει γίνει μια αρχή ήδη».



-τους μη εξοικειωμένους με τα κινητά: «Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι η μετάβαση δεν είναι εύκολη για όλους, αποφασίσαμε, μετά από συζήτηση με την Super League, στον έναν μήνα που απομένει ως το τέλος του πρωταθλήματος, να έχουμε και το νέο τρόπο αλλά και τον παραδοσιακό. Δηλαδή με το έγχαρτο εισιτήριο και την ταυτοποίηση».



-το αν υπάρχει τρόπος παράκαμψης: «Προφανώς μπορεί κάποιος να τραβήξει μια φωτογραφία το barcode. Το NFC που είναι ο ασύρματος τρόπος σύνδεσης του κινητού με το τουρνικέ. Εμείς κοιτάμε να διασφαλίσουμε ότι θα ξέρουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό ποιοι μπαίνουν στο γήπεδο».



-τους στρατιωτικούς που δεν έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα: «Και σήμερα δεν έχουν πρόβλημα να κατεβάσουν το Wallet, απλώς σε αυτό δεν υπάρχει η ταυτότητά τους. Δεν έχουν θέμα με την είσοδό τους. Θα πρέπει όμως να λύσουμε το θέμα της ηλεκτρονικής ταυτότητάς τους».



-τους άνω των 67 ή τους κατοίκους του εξωτερικού: «Αν είσαι άνω των 67, μπορείς να αγοράσεις από γκισέ εισιτήριο. Επίσης για κατοίκους εξωτερικού υπάρχει η πρόβλεψη, επειδή δεν έχουν taxis, να γίνει η ταυτοποίηση με σκανάρισμα διαβατηρίου. Για περιπτώσεις αλλοδαπών που δεν έχουν σύγχρονα διαβατήρια, μπορούν επίσης να πάνε στο γκισέ και να γίνει εκεί η ταυτοπροσωπία».



-το πώς θα γίνεται η ονομαστική ταυτοποίηση και αν θα μπορείς να πας με διαφορετικό άτομο στο γήπεδο: «Στο Gov Wallet μπορούν να κατεβάσουν όλα τα εισιτήριά τους ή κάθε διαρκείας που έχουν. Οι ομάδες από προχθές μάς στέλνουν τα διαρκείας ώστε να μπορέσουμε να τα περάσουμε. Ένα παιδί ως 15 ετών θα πρέπει να πάει με έναν ενήλικο συνοδό στο γήπεδο. Ένα παιδί πάνω από 15 έχει κινητό, οπότε μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή».



-το αν μπορεί να γίνει μεταβίβαση εισιτηρίου: «Δεν εμπλεκόμαστε στη μεταβίβαση εισιτηρίου και διαρκείας. Να ξεκινήσουμε, να λύσουμε τα πρώτα ζητήματα και από τη νέα σεζόν θα το εξελίξουμε. Η νομοθεσία Κοντονή προβλέπει πως τα εισιτήρια είναι προσωποποιημένα. Αυτά όμως είναι εμπορικά θέματα που καλό θα είναι να λύσουμε με την Super League».



-την ασφάλεια του νέου συστήματος: «Πλέον το εισιτήριό μας κλειδώνει πάνω στον ταυτοποιημένο αριθμό τηλεφώνου μας. Τη νέα σεζόν θα έχουμε πολύ πιο ασφαλή τρόπο εισόδου. Ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί από την αρχή ισχυρή ταυτοποίηση. Αν από την Super League αποφασιστεί ένα καινούριο σύστημα με το NFC, θα είναι ένα ακόμη βήμα. Τώρα αγοράζουμε το εισιτήριο κανονικά και απλώς το εισάγουμε. Υπάρχουν κι άλλα θέματα που προέκυψαν, εμπορικής διαχείρισης. Αφού είμαστε ασφαλείς, πάμε να συζητήσουμε και με την Super League αλλά και με τα υπόλοιπα υπουργεία για τα υπόλοιπα θέματα».



-το αν θα εφαρμοστεί και σε άλλα αθλήματα η διαδικασία ταυτοποίησης: «Ξεκινάμε με το ποδόσφαιρο και το υπουργείο θα αποφασίσει για το μπάσκετ και τα υπόλοιπα αθλήματα. Το κομμάτι των τουρνικέ ήταν κάτι που μας προβλημάτισε, γι’ αυτό και δεν επιμείναμε τόσο στο κομμάτι του NFC. Ο Σεπτέμβριος θα μας βρει έτοιμους».



Ακούστε όσα ανέφερε ο Υπουργός στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.