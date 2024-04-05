Λογαριασμός
Το έπαθε κι αυτό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έχασε ματς που προηγείτο ως το 99:17 και έγραψε ιστορία

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δέχτηκε γκολ στο 100’ και το 101’ από την Τσέλσι γράφοντας… ιστορία.

Manchester United

Τι άλλο θα πάθει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ… Η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ έγραψε αρνητική ιστορία στην Premier League με τον τρόπο που έχασε το ντέρμπι από την Τσέλσι με 4-3.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Premier League που έφτασε να προηγείται τόσο… αργά σε ένα παιχνίδι και τελικά το έχασε.

Συγκεκριμένα, η Γιουνάιτεντ ήταν μπροστά στο σκορ με 2-3 στο 99:17, μέχρι να ισοφαρίσει η Τσέλσι με πέναλτι του Κόουλ Πάλμερ στο 100’ (συγκεκριμένα στο 99:18) και να πάρει το ματς με 4-3 με τέρμα του ίδιου παίκτη στο 101’ (συγκεκριμένα στο 100:40). Μάλιστα, μεταξύ των δύο γκολ μεσολάβησαν μόλις 81 δευτερόλεπτα αγώνα!

Πηγή: sport-fm.gr

