Φοβερός Παναθηναϊκός, νίκησε εύκολα τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία και έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του Λιγκ Καπ!

Το «τριφύλλι» επικράτησε με 3-0 (23-25, 21-25, 21-25) των «ασπρόμαυρων» στον πρώτο τελικό, εκεί όπου είχε κυρίαρχη εικόνα από την αρχή έως το τέλος, φτάνοντας δίκαια στη νίκη, με κορυφαίους τους Κόβαρ και Πρωτοψάλτη. Έτσι, στη ρεβάνς στο Μετς (07/04, 17:00) οι «πράσινοι» χρειάζονται δύο σετ για να κατακτήσουν το τέταρτο τρόπαιό τους στη διοργάνωση.

Το ματς:

Ισορροπημένο το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί έως το 11-12 και το «τριφύλλι» από εκείνο το σημείο και μετά να ανεβάζει την απόδοσή του (11-15), φτάνοντας ακόμα και στο +6 (18-24). Παρόλα αυτά ο «δικέφαλος του Βορρά» έβγαλε αντίδραση και μείωσε στον πόντο (23-24), με τον Κόβαρ όμως να περνάει την τελευταία επίθεση για το 23-25 που έκανε το 0-1 στα σετ για τους «πράσινους».

Τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσαν να ξεφύγουν και στις αρχές του δεύτερου σετ (10-10), με τους φιλοξενούμενους να τρέχουν ένα 0-3, παίρνοντας το προβάδισμα, το οποίο έφτασε ακόμα και στο +5 (14-19). Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς βελτιώθηκαν στο ίδιο σημείο, όπως και στο πρώτο σετ, πηγαίνοντας στο 23-24, όμως, ο Παναθηναϊκός πήρε τις σωστές αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία και έφτασε στο 0-2.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ υπήρχε ισορροπία έως το 15-15, με το «τριφύλλι» να παίρνει δύο συνεχόμενους πόντους (15-17), ενώ ο Ρανγκέλ με μπλοκ έκανε το 16-19. Ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 20-23, ενώ στο σερβίς του Φαν Γκάρντερεν δόθηκε άσος για το 22-23, με το video check από υπόδειξη του Πρωτοψάλτη να δικαιώνει τον Παναθηναϊκό. Έτσι, οι «πράσινοι» έφτασαν μια ανάσα από τη νίκη και εν τέλει την πήραν με την επίθεση του Ερνάντες για το 21-25.

Τα σετ: 23-25, 21-25, 21-25

