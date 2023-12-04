Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, μετά την χθεσινή (3-12-2023) ανακοίνωση-καταγγελία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κάλεσε τον πρόεδρό της Ευάγγελο Μαρινάκη, αύριο Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, προκειμένου να ενημερώσει σχετικά την ίδια και τον αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου που ασκεί εποπτεία στο έργο των υπευθύνων για τον αθλητισμό εισαγγελέων, Γεώργιο Οικονόμου.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, μετά από το παιχνίδι με τον Βόλο για την Stoiximan Super League, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γίνεται λόγος για εγκληματική οργάνωση και παρακράτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ χαρακτηρίζει ανύπαρκτα τα υπουργεία Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη, ισχυριζόμενη ότι έβαλαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει ως εξής:

«Το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από μία εγκληματική οργάνωση. Μία ομάδα ανθρώπων που λειτουργεί στα πρότυπα της μαφίας και έχει μοναδικό σκοπό να εξοντώσει τον Ολυμπιακό.

Σήμερα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η ΚΕΔ με εντολή της συμμορίας έστειλε τους Παπαπέτρου και Γκορτσίλα να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το πρωτάθλημα. Συμπαραστάτες τα ανύπαρκτα υπουργεία Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη που έβαλαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Το κράτος και οι δικαστικές αρχές που στο παρελθόν είχαν δείξει ιδιαίτερο ζήλο για την υποτιθέμενη κάθαρση του ποδοσφαίρου, διατάζοντας ακόμα και την παρακολούθηση των τηλεφώνων των μισών παραγόντων, σήμερα αδιαφορεί πλήρως δηλώνοντας ευθέως ότι δεν ασχολείται και έχοντας αφήσει το ποδόσφαιρο στη μαύρη μοίρα που το έβαλε η μαφία και το παρακράτος.

Το τι θα γίνει από εδώ και εμπρός είναι αβέβαιο. Η μαφία θα συνεχίζει το έργο της κάθε εβδομάδα με όπλο τους τη διαιτησία, τους βαρίστες, τους παρατηρητές, τις κροτίδες, τα δακρυγόνα κλπ, κλπ.

Πώς άραγε θα σταματήσει αυτό; Θα περιμένουμε την ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση του κόσμου του Ολυμπιακού που βλέπει να τον προκαλούν καθημερινά;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

