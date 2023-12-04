Έβγαλε γούστα στην Τούμπα ο... Ευρωπαίος ΠΑΟΚ! Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου ήταν εξαιρετική σε ένα ακόμη ματς και μετά από τον θρίαμβο στη Φρανκφούρτη κόντρα στην Άιντραχτ, έκανε το καθήκον του απέναντι στη Λαμία την οποία και νίκησε άνετα 3-0 για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Εξαιρετική εμφάνιση από τον «δικέφαλο του βορρά» που δεν έδειξε σε καμία στιγμή σημάδια κόπωσης και με πλουραλισμό στην επίθεση αλλά και τρομερό ματς από τους Σάστρε και Ράφα Σοάρες που σκόραραν έφτασε στην επικράτηση και πήρε τη νίκη. Ο Κωνσταντέλιας το 1-0 για τον ΠΑΟΚ, με τον νεαρό να φτάνει τα τρία γκολ φέτος στο πρωτάθλημα και να ξεπερνά την επίδοση των δυο από την περασμένη σεζόν.

Ντεμπούτο για τον Μάρκος Αντόνιο ο οποίος στο 76ο λεπτό αντικατέστησε τον Σβαμπ και αποθεώθηκε από τους οπαδούς του «δικεφάλου».

Στο μυαλό των κόουτς:

Mε το καθιερωμένο πλέον 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο Κοτάρσκι αμετακίνητος από τα γκολπόστ, με τους Σάστρε, Εκόνγκ, Μιχαηλίδη, Ράφα Σοάρες στην άμυνα. Τσιγγάρας και Σβαμπ τα δυο χαφ, ενώ πίσω από τον προωθημένο Τόμας, ήταν οι Ντεσπόντοφ, Τάισον και Κωνσταντέλιας.

Από την άλλη πλευρά ο Λεωνίδας Βόκολος με το 4-3-3 και τον Κοσέλεφ στην εστία και τους Βασιλαντωνόπουλο, Κορνέζο, Τζανετόπουλο, Σίντκλεϊ στην αμυντική τετράδα. Τζανδάρης και Σαντάνα στον άξονα με τον Σλίβκα σε ελεύθερο ρόλο τους Μαρτίνεθ, Τσιλούλη στα άκρα και τον Καρλίτος στην κορυφή.

Το ματς:

Δυναμικό ξεκίνημα από τους παίκτες του Λουτσέσκου στο ματς οι οποίοι με πολλή ενέργεια και διαρκή κυκλοφορία έφερναν με άνεση την μπάλα στην περιοχή της Λαμίας. Στο 5' ο δραστήριος Ράφα Σοάρες, έβγαλε κάθετα, στον Ντεσπόντοφ αλλά ο Βούλγαρος αντί για σουτ προτίμησε να κάνει πάσα, με αποτέλεσμα να βάλει "στοπ" ο Τζανετόπουλος.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ ξανά από τα αριστερά με τον Σοάρες απείλησε, όμως το γύρισμα του πέρασε παράλληλα από την εστία του Κοσέλεφ. Το σουτ του Τάισον στο 12' πέρασε εκτός εστίας, ενώ στο 14' ο Σβαμπ πέρασε κάθετα στον Μπράντον αλλά το πλασέ του ήταν αδύναμο και κατέληξε στον Κοσέλεφ.

Το μονοπώλιο του ΠΑΟΚ στο ματς, επισφραγίστηκε με γκολ στο 21'. Θαυμάσια κυκλοφορία και μετάβαση από τα αριστερά στα δεξιά, ο Ντεσπόντοφ πάσαρε στον Κωνσταντέλια, αυτός σούταρε από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Λαμία, με το σκορ εις βάρος προσπάθησε να πιέσει όμως ο ΠΑΟΚ δεν της άφηνε περιθώριο να αναπτυχθεί και στο 26' έχασε ακόμη μια καλή ευκαιρία. Ο Σβαμπ βρήκε υπέροχα με τακουνάκι τον Τόμας, αυτός έκανε το διαγώνιο σουτ, αλλά ο Κοσέλεφ απέκρουσε.

Μετά από εννιά λεπτά οι γηπεδούχοι έχασαν σπουδαία ευκαιρία για να κάνουν το 2-0. Συγκεκριμένα, έκλεψαν την μπάλα, αυτή έφτασε στον Μπράντον που έκανε προσποίηση και δεν σούταρε, ο Κοσέλεφ έδιωξε, η μπάλα έφτασε στον Ντεσπόντοφ που σούταρε, αλλά ο Τζανετόπουλος με το σώμα έβαλε στοπ.

Οι φιλοξενούμενοι, απείλησαν για πρώτη φοτά στο 39' με το σουτ του Μαρτίνεθ να περνά ελάχιστα άουτ, ενώ στο 42' ο Σαντάνα με νέο σουτ την έστειλε στην αγκαλιά του Κοτάρσκι.

Ο ΠΑΟΚ έβαλε γερές βάσεις νίκης στο 43'! Θαυμάσια και ταχύτατη κυκλοφορία, με Σοάρες, Μπράντον και Σβαμπ να αλλάζουν την μπάλα και τον Πορτογάλο αριστερό μπακ να κάνει με πλασέ το 2-0 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τη Λαμία να κάνει δυναμικό ξεκίνημα προκειμένου να μπει στο ματς και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί από το ματς. Στο 50' ο Κοτάρσκι απέκρουσε το σουτ που εξαπέλυσε ο Καρλίτος από δύσκολη θέση, ενώ το σουτ του Σαντάνα στο 53' κατέληξε και πάλι στην αγκαλιά του Κροάτη πορτιέρε.

Αυτό που δεν κατάφεραν οι παίκτες της Λαμίας, το έκανε ο ΠΑΟΚ τέσσερα λεπτά αργότερα. Ξανά ωραία κυκλοφορία, με τον Κωνσταντέλια να μοιράζει στον Σάστρε που έκανε το overlap, ο Ισπανός σούταρε διαγώνια και με δύναμη γράφοντας το 3-0!

Η ομάδα του Βόκολου, παρέμεινε πιστή στο πλάνο της παρά την εξέλιξη του ματς και στο 61' έπειτα από θαυμάσια κάθετη του Καρλίτος, ο Τσιλούλης έκανε την κίνηση, πρόλαβε τον Κοτάρσκι στην έξοδο του αλλά σούταρε άουτ. Στο 76' η Τούμπα ξεσηκώθηκε καθώς ο Μάρκος Αντόνιο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, αντικαθιστώντας τον Σβαμπ!

Η τελευταία στιγμή του ματς ανήκε ξανά στον ΠΑΟΚ! Πολύ καλή προσπάθεια του Σαμάτα που έμεινε όρθιος από το μαρκάρισμα του Βασιλαντωνόπουλου, γύρισε στο ύψος του πέναλτι στον επερχόμενο Τάισον, αλλά ο Κοσέλεφ του είπε όχι.

MVP: Πιθανότατα το καλύτερο παιχνίδι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Ράφα Σοάρες. Ο Πορτογάλος έκανε ένα φανταστικό πρώτο μέρος, ανεβάζοντας αρκετές φορές την ένταση στο πρώτο τρίτο του γηπέδου, έκλεβε μπάλες, μοίραζε παιχνίδι και έκανε μια εξαιρετική κίνηση στο 43' όπου έγινε τελικός αποδέκτης στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Η σφυρίχτρα: Πολύ εύκολο βράδυ για τον Τάσο Σιδηρόπουλο ο οποίος πέρασε σχεδόν απαρατήρητος αφού δεν χρειάστηκε να πάρει κάποια σημαντική απόφαση.

Οι ενδεκάδες του ματς:

ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Ραφά Σοάρες, Μιχαηλίδης, Έκονγκ, Σάστρε (Λύρατζης 83’), Σβαμπ (Μάρκος Αντόνιο 76’), Τσιγγάρας (Οζντόεφ 70’), Κωνσταντέλιας (Τζίμας 83’), Τάισον, Ντεσπόντοφ, Μπράντον (Σαμάτα 70’).

Λαμία: Κοσέλεφ, Σίντκλεϊ, Τζανετόπουλος, Κορνέζος, Βασιλαντωνόπουλος, Τζανδάρης, Σαντάνα (Μάλτσι 59’), Μαρτίνεθ (Τόσιτς 59’), Σλίβκα, Τσιλούλης, Καρλίτος (Λόγκο 72’).

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Απτόσογλου, Σπυρόπουλος

4ος: Ανδριανός

VAR: Διαμαντόπουλος, Κωνσταντίνου

