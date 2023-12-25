Έγινε το… θαύμα των Χριστουγέννων στη Νέα Υόρκη!



Ένας ηγετικός και εντυπωσιακός Τζέιλεν Μπράνσον οδήγησε τους Νικς στη νίκη (129-122) επί των Μπακς, που ήταν η πρώτη έπειτα από εννιά σερί ήττες!

Έτσι, η ομάδα του «Μεγάλου Μήλου» ανέβηκε στο 17-12, ενώ από την άλλη τα «ελάφια» διέκοψαν το σερί των επτά νικών και υποχώρησαν στο 22-8.



Εκπληκτική εμφάνιση από τον Μπράνσον με 38 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ., με τον Τζούλιους Ραντλ να αγγίζει το νταμπλ-νταμπλ με 24π. και 9 ριμπάουντ και τον Αρ Τζέι Μπάρετ να προσθέτει άλλους 21π. Εξαιρετικός και ο Ιμάνιουελ Κουίκλι με 20π., με καθοριστική εμφάνιση στην τέταρτη περίοδο.



Για τους Μπακς, ακόμη μία πληθωρική εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 32 πόντους, 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Στους 32π. σταμάτησε και ο Ντέμιαν Λίλαρντ, ενώ άλλους 24π. είχε ο Κρις Μίντλετον.



Το ματς

Πολύ ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά, με τους Μπάρετ και Μπράνσον να κρατούν επιθετικά τους Νικς και τους Γιάννη και Μίντλετον τους Μπακς αντίστοιχα, για το μικρό προβάδισμα των γηπεδούχων (20-16), μέχρι το 7’. Μετά τον Καναδό, πήρε περισσότερη… φωτιά ο Μπράνσον για την ομάδα της Νέας Υόρκης, η οποία επέβαλλε πλήρως τον ρυθμό της, φτάνοντας στο +12 (36-24), με το τρίποντο του Λίλαρντ να διαμορφώνει το 36-27 της πρώτης περιόδου.



Οι Νικς είχαν τον έλεγχο και στο ξεκίνημα του δεύτερου δωδεκάλεπτου, με τους Κουίκλι και Ραντλ να τους στέλνουν στο +13 (43-30). Η απάντηση των Μπακς ήρθε με σερί 8-0 από Πόρτις και Μίντλετον (43-38), μέχρι το 18’. Με την επιστροφή Μπάρετ και Μπράνσον στο παρκέ, η ομάδα της Νέας Υόρκης έστειλε ξανά τη διαφορά σε διψήφια τιμή (52-41). Στη συνέχεια, ο Λίλαρντ ξεκίνησε μία αντεπίθεση για τα «ελάφια», μειώνοντας τη διαφορά (56-51), αλλά στο τελευταίο δίλεπτο οι Μπράνσον και Ραντλ… υπέγραψαν το +11 (62-51) των Νικς, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.



Στην πρώτη επίθεση του δεύτερου μέρους ο Χαρτενστάιν έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +14 (65-51) και παρά το μίνι ξέσπασμα του Γιάννη, οι Νικς διατηρούσαν τη διψήφια απόστασή τους (71-58), μέχρι το 27’. Με τον Λίλαρντ, η διαφορά μειώθηκε σε μονοψήφια τιμή (71-62), με τον Ραντλ να απαντά για το νέο +13 (77-64), στο 29’. Στη συνέχεια, οι Μπακς έβγαλαν αντίδραση με μπροστάρη τον Γιάννη και πλησίασαν με σερί 9-0 (77-73). Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο ρυθμός του ματς ανέβηκε κατακόρυφα με την ομάδα του Μιλγουόκι να μένει κοντά (92-86), αλλά τους γηπεδούχους να πατούν το… γκάζι στο φινάλε για το +11 (98-87), στο τέλος της τρίτης περιόδου.



Με μπροστάρηδες τους Κουίκλι και Γκράιμς οι Νικς ξέφυγαν ξανά στο +14 (106-92), στην αρχή της τέταρτης περιόδου και με τον πρώτο να συνεχίζει… καυτός, μαζί με τον Ραντλ, έστειλαν τη διαφορά στο +16 (119-103), στο 41’. Εκεί, ξεκίνησε μία τρομερή αντεπίθεση από τους Μπακς με πρωταγωνιστή τον Γιάννη και τρίποντα του Μίντλετον, με αποτέλεσμα να πλησιάσουν στο -6 (124-118), στα 1:30’’ πριν τη λήξη. Ο Μπράνσον «ξεκόλλησε» την ομάδα της Νέας Υόρκης, η οποία διατήρησε την ψυχραιμία της στον εναπομείναντα χρόνο και έτσι πήρε τη νίκη με το τελικό 129-122.



Τα δωδεκάλεπτα: 36-27, 62-51, 98-87, 129-122

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.