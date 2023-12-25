Έφτασε λοιπόν αυτή η στιγμή του χρόνου. Εκείνη που εκατομμύρια άνθρωπων ανά τον πλανήτη, βγαίνουν στους δρόμους για να πάρουν... μυρωδιά από το εορταστικό κλίμα, το οποίο προφανώς και διαφέρει σε κάθε γωνιά της γης. Αλλού χιόνι και κρύο, αλλού βροχή και μουντός καιρός και αλλού - κυρίως στην Αυστραλία - καλοκαιρία, σερφ και... σκουφιά Άγιου Βασίλη!



Σίγουρα οι Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις γεννούν απορίες για το πως καθιερώθηκαν, όχι μόνο από χώρα σε χώρα, αλλά και από πόλη σε πόλη, με πολλά διαφορετικά έθιμα, αλλά και ξεχωριστές ιστορίες που διαμορφώνουν έναν πολιτισμό ή απλώς μια κοινωνία.

Τρανταχτό παράδειγμα σε όλα τα παραπάνω, η μικρή αλλά άκρως «γοητευτική» κοινωνία που έχουν διαμορφώσει οι οπαδοί της Ουνιόν Βερολίνου. Ένας σύλλογος που για πολλά χρόνια ζούσε στο περιθώριο και που τη σεζόν 2022/23, σαγήνευσε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με την παρουσία του στα γήπεδα της Bundesliga, τερματίζοντας στην 4η θέση της βαθμολογίας η οποία οδήγησε στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League της τρέχουσας σεζόν.



Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν την ομάδα δεν διεκδικούν κάποιο βραβείο ενός πολυπληθούς συλλόγου, ούτε και εκείνο ενός τεράστιου club που έχει υποστηρικτές σε όλη την υφήλιο. Σίγουρα όμως θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για το «κίνημα» του Against Modern Football, του οποίου με πολύ μεγάλη ευκολία θα μπορούσαν να είναι και δυνάστες!



Το sport-fm.gr σας παρουσιάζει την ομορφότερη Χριστουγεννιάτικη ιστορία στον χώρο του ποδοσφαίρου, η οποία ξεκίνησε έναν παγωμένο Δεκέμβρη του 2003 εξαιτίας της κάκιστης αγωνιστικής πορείας της Ουνιόν και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα ως μια απόλυτα φυσιολογική καθημερινότητα που χρόνο με τον χρόνο αναπτύσσεται και γίνεται... ανάγκη για τους οπαδούς της!​

What a great night yesterday, Unioner! pic.twitter.com/PkZKA7aLAv — 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) December 24, 2023

Πως έγινε η αρχή



Για να ξεκινήσει αυτή η υπέροχη παράδοση χρειάστηκε μια τραγική πορεία της Ουνιόν τη σεζόν 2003/04 στην 3η κατηγορία της Γερμανίας. Οι πρωτευουσιάνοι βρίσκονταν στη 16η θέση της βαθμολογίας, έχοντας μόλις μια νίκη με τον κόσμο της ομάδας ωστόσο να μην αφήνει στιγμή τον σύλλογο και να γεμίζει συνεχώς το «Άλτε Φέρστεραϊ».



Λίγες ώρες πριν τα γερμανικά Χριστούγεννα και συγκεκριμένα την παραμονή, 89 φίλαθλοι, εισέβαλαν παράνομα στο γήπεδο κρατώντας φλασκιά με ζεστό κρασί, αλλά και μπισκότα στο χέρι προκειμένου να τραγουδήσουν τα Κάλαντα! Αυτό το έκαναν, σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στην ιστοσελίδα του συλλόγου, για να δείξουν τη στήριξη τους στον σύλλογο, ακόμα και στα δύσκολα, αλλά και να ευχηθούν σε όλα τα στελέχη και τους ποδοσφαιριστές του συλλόγου, μέχρι το νέο «αντάμωμα» δυο μήνες αργότερα, όπου δηλαδή θα ξεκινούσαν ξανά οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η εξέλιξη στην πορεία των ετών



Η αρχή μπορεί να έγινε από 89 ηρωικούς «Unioners» το 2003, όμως στο πέρασμα των ετών η «Weihnachtssingen» έγινε σημαία για τον σύλλογο. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι από τον διψήφιο αριθμό των οπαδών που έσπευσαν πριν από 20 χρόνια να στηρίξουν την ομάδα, χρόνο με τον χρόνο ο αριθμός των συμμετεχόντων μεγάλωνε ολοένα και περισσότερο.



Συγκεκριμένα το 2006 βρέθηκαν στο γήπεδο περί τις 2,5 χιλ. οπαδών, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα (2010), στις κερκίδες βρέθηκαν 10χιλ. άνθρωποι. Μέσα σε ένα σκοτεινό πεδίο δράσης, άναψαν κεριά, τραγούδησαν κάλαντα και συνθήματα και δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Μάλιστα το 2010, ήταν χρονιά... ορόσημο αφού από τους 10 χιλ. θεατές το «Weihnachtssingen» έγινε η Χριστουγεννιάτικη υποχρέωση των οπαδών της Ουνιόν, oι οποίοι θέλοντας να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ομάδα, αποφάσισαν το 2015 σε συνεργασία με τη διοίκηση να να θέσουν ένα «πλαφόν» εισόδου τα 2,5 ευρώ. Η ανταπόκριση ήταν πέραν κάθε προσδοκίας αφού για πρώτη φορά έπιασαν τον αριθμό των 20 χιλ. στο γήπεδο.





Και μετά ήρθε... ο Covid



Όπως όλοι άνθρωποι στον πλανήτη, έτσι και οι οπαδοί της Ουνιόν Βερολίνου, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την πανδημία που το 2020 εισέβαλε στις ζωές μας και μας ανάγκασε να μείνουμε κλεισμένοι στο σπίτι γιορτάζοντας οικογενειακά.



Φυσικά ο κορονοϊός, επηρέασε και το «Weihnachtssingen» το οποίο τόσο το 2021, όσο και το 2022, δεν πραγματοποιήθηκε, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των φίλων της ομάδας.



«Eίναι πολύ άσχημο που αυτή η γιορτή δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε και φέτος. Για εμάς είναι κάτι σαν ιεροτελεστία, με την οποία αποδεικνύουμε έμπρακτα την αγάπη μας στον σύλλογο και δίνουμε κίνητρο σε ανθρώπους που δεν έρχονται συχνά στο γήπεδο, να αλλάξουν γνώμη. Εύχομαι όλο αυτό να αλλάξει σύντομα και να είμαστε περισσότεροι από ποτέ στην επόμενη Χριστουγεννιάτικη γιορτή», ήταν τα λόγια ενός οπαδού της Ουνιόν, ο οποίος σε Live μετάδοση στο Instagram, τοποθετήθηκε για την ακύρωση του event.

The lights go out and the bells chime, and the first sounds of Nina's anthem rolls over the stadium. It's beautiful, the pitch from above looking like a sea of fireflies. If slightly drunken ones.



Then, accompanying the sing Guten Abend, Schön Abend, together, as ever. pic.twitter.com/DvK7jAhVeP — 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) December 23, 2023

Σαν ηφαίστειο που ξυπνά



Πέρασε ένας χρόνος από τη δήλωση αυτή και τα πάντα πλέον κυλούσαν ομαλά. Από τον Σεπτέμβριο κιόλας του 2022, οι Βερολινέζοι της Ουνιόν, ξεκίνησαν να οργανώνουν το «Weihnachtssingen» της... νέας εποχής!



Tα εισιτήρια θα τα προμηθεύονταν με σειρά προτεραιότητας καθώς η ζήτηση ήταν 250% μεγαλύτερη συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό το γεγονός ανάγκασε τη διοίκηση της Ουνιόν να κάνει το απίστευτο!



Με ανακοίνωση που εξέδωσε ενημέρωσε ότι: «Λόγω της τεράστιας και συγκινητικής ζήτησης, η φετινή εκδήλωση του "Weihnachtssingen" θα είναι ανοικτή προς όλους! Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί!».



Αυτό ήταν! Το «Άλτε Φέρστεραϊ» έμοιαζε με... ηφαίστειο που ξυπνά και τον Δεκέμβριο του 2022 γέμισε από 30 χιλ. οπαδούς που έσπασαν κάθε ρεκόρ προσέλευσης και έκαναν τη διοίκηση να νιώθει ανακούφιση που δεν χρειάστηκε να τους... πληρώσει για τα κάλαντα!



H εντυπωσιακή επέτειος των 20 ετών

Το 2023, συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από εκείνη την ημέρα που οι ηρωικοί 89 φίλοι της Ουνιόν μπήκαν στο γήπεδο και ξεκίνησαν αυτή την παράδοση.



Στις 23 Δεκεμβρίου του 2023 λοιπόν, 30 χιλ. οπαδοί, κατέκλυσαν τις τέσσερις εξέδρες, αλλά και τον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να τηρήσουν τη δική τους παράδοση.



Το πρόγραμμα περιελάμβανε, αρχικά τον χαιρετισμό από τον ο εκφωνητή του γηπέδου Κρίστιαν Άρμπαϊτ ο οποίος άνοιξε τη βραδιά με εμφανώς καλή διάθεση. Ακολούθησαν μπαραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων και μερικά κείμενα που ξαναγράφτηκαν από τους οργανωμένους οπαδούς. Για παράδειγμα, το «In the Christmas Bakery» έγινε «At the Old Forsterei».

And that, Unioner, is that, the people drift off home, arm in arm after another beautiful night in the Alte Försterei spent among friends and neighbours. Thanks go out to all those who made it happen, and all those who started it. Eisern and love pic.twitter.com/bqM7nw27rI — 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) December 23, 2023

Ως συνήθως, ο πάστορας Έλριχ Κάστνερ από την προτεσταντική ενορία του Bohnsdorf-Grunau απήγγειλε μια Χριστουγεννιάτικη ευχή με τη χορωδία του Emmy-Noether-Gymnasium από το Kopenick να τραγουδά, πολλά τραγούδια της εποχής.



Η πανέμορφη βραδιά διήρκεσε σχεδόν δυόμισι ώρες και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο.

