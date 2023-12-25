Λογαριασμός
Αυτό πόνεσε: Οπαδός της Ατλέτικο απορρίφθηκε με... συνοπτικές διαδικασίες από κοπέλα στην εξέδρα - Δείτε βίντεο

Ξεκίνησε με φιλοδοξίες, αλλά μπήκε με συνοπτικές διαδικασίες (και σε ζωντανή μετάδοση) στο… friend zone!

Ατλέτικο

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αγάπης, αλλά… όχι για όλους.

Μπορεί το πνεύμα των ημερών να ευνοεί τις αγκαλιές και τις διαχυτικότητες, ωστόσο ένας φίλαθλος της Ατλέτικο συνειδητοποίησε (και μάλιστα με σκληρό τρόπο) ότι δεν αγγίζει άπαντες.

Τουλάχιστον όχι την κοπέλα με την οποία βρισκόταν στις εξέδρες για το παιχνίδι με τη Σεβίλλη.

Παρόλο λοιπόν που ξεκίνησε με αυτοπεποίθηση, την είδε να μην ανταποκρίνεται ακριβώς στο ερωτικό του κάλεσμα.

Και όταν επιχείρησε να εξαργυρώσει με φιλί το γεγονός ότι τους έδειχναν οι οθόνες, το μόνο που κατάφερε ήταν μια πανηγυρική (και σε live μετάδοση) είσοδο στο... friend zone!

