Μπετσίροβιτς: «Μένει ως έχει το ρόστερ του Παναθηναϊκού - Ατομική βόμβα η απόκτηση του Σλούκα»

Τέλος οι προσθήκες στο ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR για την τρέχουσα σεζόν. Ο γενικός διευθυντής της ομάδας σε συνέντευξή του στη σερβική ιστοσελίδα, mozzart sport, αποκάλυψε ότι μέχρι το τέλος της σεζόν δεν πρόκειται να γίνει άλλη απόκτηση παίκτη με το ρόστερ της ομάδας να παραμένει ως έχει μέχρι και το τέλος της σεζόν, ενώ χαρακτήρισε ως ατομική βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ την απόκτηση του Σλούκα.



«Υπάρχει πίεση, προσμονή για τη νέα σεζόν, ενισχύσεις. Όλοι πίστευαν ότι θα κερδίζαμε με 20 πόντους διαφορά. Είναι ο μέσος οπαδός που κοιτάζει απλά μέσα από τα μάτια των ονομάτων που ήρθαν. "Εμείς στον σύλλογο ξέραμε ότι επρόκειτο να είναι σκληρή γιατί η Ευρωλίγκα είναι εξαιρετικά δυνατή. Δεν ήταν υπέρ μας ότι το πρώτο ματς ήταν με τον Ολυμπιακό και είναι γνωστό ότι το σκορ ήταν υπέρ του μεγάλου μας αντιπάλου. Η αρχή της σεζόν ήταν δύσκολη γιατί η πίεση ήταν πραγματικά τεράστια και τη δημιουργήσαμε με κάποια πράγματα. Πολλοί παίκτες παίζουν για πρώτη φορά σε έναν κολοσσό όπως ο Παναθηναϊκός και ίσως δεν τα πήγαν καλά με αυτό, τώρα όμως είναι διαφορετικά. Είχαμε τέσσερις σερί νίκες για να σταθεροποιηθούμε. Περιμένω ότι σε ένα μήνα θα δούμε την πραγματική εικόνα γιατί με τον ερχομό του Κέντρικ Ναν είμαστε πλήρως καλυμμένοι. Η ομάδα παραμένει ως έχει μέχρι το τέλος της σεζόν», ανέφερε ο Μπετσίροβιτς.

Αναφερόμενος στην απόφαση πρόσληψης του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο της ομάδας ανέφερε…



«Με τον Εργκίν, ήταν απλό και γρήγορο. Τον συναντήσαμε στο Βελιγράδι, ο πρόεδρος και εγώ. Αμέσως μετά τη συνάντηση, συμφωνήσαμε ότι ήταν ο ιδανικός άνθρωπος για το νέο έργο. Χρειαζόμασταν κάποιον που έχει ήδη κερδίσει τρόπαια και έχει εξουσία πάνω από τους παίκτες. Δεν είναι μυστικό ότι ο Πάμπλο Λάσο ήταν επίσης μια επιλογή γιατί και αυτός φυσικά έχει στάτους. Τελικά η απόφαση μας ήταν ο Εργκίν», ανέφερε και παραδέχθηκε ότι τα πράγματα στη μεταγραφική σεζόν και στις διαπραγματεύσεις παικτών δεν ήταν τόσο εύκολα όσο και η υπόθεση… Αταμάν.



«Τι ήταν πολύ δύσκολο για μένα... Το καλοκαίρι ήταν σκληρό και αγχωτικό γιατί νόμιζα ότι αυτός ήταν ακόμα ο Παναθηναϊκός που όλοι ήθελαν να παίξουν, ότι θα έρχονταν με τα πόδια να παίξουν με λιγότερα χρήματα. Ο Παναθηναϊκός ως μπασκετικό μεγαλείο, τα προηγούμενα πέντε χρόνια δεν ήταν τα αποτελέσματα όπως πριν, και οι νεότερες γενιές βλέπουν μόνο άσχημα αποτελέσματα, μια κακή κατάσταση και με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία για να φέρουμε παίκτες να πήρε πολύ χρόνο γιατί είχαμε κάποιες αρχικές συμφωνίες που απέτυχαν. Δεν ήρθαν κάποια ονόματα... Αργότερα όμως καταφέραμε την ανατροπή και φέραμε σπουδαία ονόματα όπως ο Ματίγιας Λεσόρ, ο Ντίνος Μήτογλου κ.ο.κ... Τελικά νομίζω ότι φτιάξαμε μια καλή ομάδα Το σημαντικό θέμα είναι ότι σχεδόν όλα τα συμβόλαια έχουν υπογραφεί για πολύ καιρό. Ας ελπίσουμε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι λίγο πιο εύκολη», τόνισε.



Φυσικά κλήθηκε να απαντήσει για την «βόμβα» της απόκτησης του Σλούκα, την οποία και χαρακτήρισε ως… ατομική βόμβα.



«Είναι πραγματικά μια ευρωπαϊκή βόμβα, στην πραγματικότητα μια πραγματική… ατομική βόμβα. Ο Κώστας ταιριάζει ιδανικά στο στιλ που επιβάλλει ο Εργκίν, και είναι επίσης η προσωπικότητα που χρειαζόμαστε και ως άνθρωπος και ως παίκτης. Όλα συνδυάστηκαν εκπληκτικά. Τα τελευταία μικρά πράγματα τα κανόνισε ο κ. Γιαννακόπουλος. Αποδείχτηκε μεγάλος κύριος γιατί το επέτρεψε Κώστας να περάσει χωρίς πολλή σκέψη. Μετά ήταν άλλα ονόματα για τα οποία δεν μπορώ να μιλήσω, το κερασάκι στην τούρτα ήταν ο Χουάντσο, υποτίθεται ότι υπήρχε ένα άλλο… κερασάκι πάνω από την τούρτα, αλλά… Ελπίζω ότι την επόμενη σεζόν θα συμβεί κάτι από αυτά».

