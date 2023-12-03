Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα… φωτιά στην Euroleague μέχρι το τέλος του 2023

Ο Παναθηναϊκός διανύει ένα αρκετά καλό… φεγγάρι σε Euroleague και Basket League με τέσσερις συνεχόμενες νίκες πριν την ήττα από Παρτιζάν. Το Τριφύλλι είχε τον έλεγχο και έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ για 38 λεπτά, όμως μετά η κόπωση έγινε εμφανής και η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήγε το ματς στην παράταση όπου και πήρε τη νίκη.

Μετά από 11 αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός ρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με 6 νίκες και 5 ήττες. Τώρα ακολουθεί ένα “βαρύ” πρόγραμμα για τον Εξάστερο με πολλές και δύσκολες αναμετρήσεις μέχρι το τέλος του έτους. Ξεκινώντας από την “διαβολοβδομάδα” που μας έρχεται ο Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του, Εφές στην Πόλη (5/12) και δυο μέρες αργότερα το Τριφύλλι υποδέχεται την πρωτοπόρο Ρεάλ (7/12).

Πηγή: skai.gr

