Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ήχοι από ερωτική ταινία στην κλήρωση της φάσης των Ομίλων του Euro 2024 – Viral το βίντεο της φάρσας

Γυναικεία σεξουαλικά βογκητά γέμισαν την αίθουσα με παίκτες και παράγοντες να κοιτάζονται με αμηχανία. 

Euro 2024

Ροζ χρώμα είχε χθες η κλήρωση της φάσης των Ομίλων του Euro 2024, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συναυλιών Elbphilharmonie στο Αμβούργο.

Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης της Ελβετίας στον όμιλο Α μαζί με τη Γερμανία, τη Σκωτία και την Ουγγαρία, άρχισαν να ακούγονται ήχοι από ερωτική ταινία. 
Γυναικεία σεξουαλικά βογκητά γέμισαν την αίθουσα με παίκτες και παράγοντες να κοιτάζονται με αμηχανία. 

«Εεεε, ακούγεται ένας θόρυβος εδώ,.. που τώρα έχει σταματήσει», είπε  ο οικοδεσπότης της κλήρωσης και αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA, Τζόρτζιο Μαρκέτι και ετοιμάστηκε να συνεχίσει.

Ωστόσο, λίγο μετά, όταν η Ιταλία κληρώθηκε ως η τελευταία ομάδα στον όμιλο Β’ μαζί με την Ισπανία, την Αλβανία και την Κροατία, οι ερωτικοί ήχοι ξανακούστηκαν από τα ηχεία. 

Την ευθύνη για την φάρσα «ανέλαβε» γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Daniel Jarvis, με το παρατσούκλι “Jarvo69”,  δηλώνοντας σε ζωντανή μετάδοση: «Το κάναμε, μπήκαμε εκεί μέσα. Σεξουαλικοί θόρυβοι στην κλήρωση του Euro 2024. Σας αγαπώ παιδιά». 

Στη μεγάλη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας το ερχόμενο καλοκαίρι, η Εθνική μας ομάδα κληρώθηκε στο ίδιο γκρουπ (σσ. 6ο) με Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Euro 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark