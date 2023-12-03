Ροζ χρώμα είχε χθες η κλήρωση της φάσης των Ομίλων του Euro 2024, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συναυλιών Elbphilharmonie στο Αμβούργο.

Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης της Ελβετίας στον όμιλο Α μαζί με τη Γερμανία, τη Σκωτία και την Ουγγαρία, άρχισαν να ακούγονται ήχοι από ερωτική ταινία.

Γυναικεία σεξουαλικά βογκητά γέμισαν την αίθουσα με παίκτες και παράγοντες να κοιτάζονται με αμηχανία.

«Εεεε, ακούγεται ένας θόρυβος εδώ,.. που τώρα έχει σταματήσει», είπε ο οικοδεσπότης της κλήρωσης και αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA, Τζόρτζιο Μαρκέτι και ετοιμάστηκε να συνεχίσει.

Ωστόσο, λίγο μετά, όταν η Ιταλία κληρώθηκε ως η τελευταία ομάδα στον όμιλο Β’ μαζί με την Ισπανία, την Αλβανία και την Κροατία, οι ερωτικοί ήχοι ξανακούστηκαν από τα ηχεία.

NO WAY THEY PLAYED THE MOANING SOUND IN BACKGROUND 😭😭😭😭😭😭 #EURO2024 pic.twitter.com/AootiUCtHI — 𝟓. (@MadridClout) December 2, 2023

Την ευθύνη για την φάρσα «ανέλαβε» γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Daniel Jarvis, με το παρατσούκλι “Jarvo69”, δηλώνοντας σε ζωντανή μετάδοση: «Το κάναμε, μπήκαμε εκεί μέσα. Σεξουαλικοί θόρυβοι στην κλήρωση του Euro 2024. Σας αγαπώ παιδιά».

Pranking UEFA euro 2024 Draw with sex noise https://t.co/zAo3Q1vQmk — Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) December 2, 2023

Στη μεγάλη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας το ερχόμενο καλοκαίρι, η Εθνική μας ομάδα κληρώθηκε στο ίδιο γκρουπ (σσ. 6ο) με Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία.

Πηγή: skai.gr

