Γιώργος Καραγκούνης: Ο «τυπάρας» μιλάει στην κάμερα για τον Παναθηναϊκό Chicago

Ευχές στην κάμερα έστειλε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» για τον Παναθηναϊκό Chicago!

Ο αγαπημένος Γιώργος Καραγκούνης βρέθηκε στο Μαϊάμι, ως καλεσμένος, για τον αγώνα μεταξύ της Chicago Fire και της Inter Miami του Λιονέλ Μέσι, έκανε μια σπουδαία έκπληξη στο ελληνικό σχολειο «Πλάτωνας» του Σικάγου, ενώ, δεν παρέλειψε να στείλει και τις ευχές του στον ελληνοαμερικάνικο σύλλογο.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.