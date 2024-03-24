Μπερνάρ: Άλλος τον έκλεισε και τελικά με άλλον θα παίξει

Όπως είναι γνωστό ο Μπερνάρ Ντουάρτε το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός του «τριφυλλιού», ήρθε στην εποχή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και θα τελειώσει στην εποχή του Φατίχ Τερίμ. Ο Μπερνάρ μπορεί να φύγει το καλοκαίρι αλλά δείχνει πως φέτος θέλει να γίνει πρωταθλητής με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ωστόσο στην Βραζιλία που θα γυρίσει και πιο συγκεκριμένα στην Ατλέτικο Μινέιρο, άλλον περίμενε και τελικά με άλλον… θα παίξει.

