Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση, αλλά και χωρίς να ανεβάσει αρκετά τις… στροφές του, ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από την Πάτρα, συντρίβοντας 93-63 τον Απόλλωνα, ενόψει του δύσκολου ματς στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν (28/3, 21:30), στην Ευρωλίγκα.

Στο 20-2 πλέον οι Πειραιώτες στη Stoiximan Basket League, ενώ από την άλλη η ουραγός ομάδα της Αχαΐας υποχώρησε στο 3-19.

Σοβαροί οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, έχοντας 13/26 τρίποντα και μοιράζοντας 28 ασίστ.

Σκόραραν και οι δώδεκα «ερυθρόλευκοι», με κορυφαίο τον Κώστα Παπανικολάου με 16 πόντους, ενώ άλλους 15π. πρόσθεσε ο Αϊζάια Κάναν, έχοντας 5/7 έξω από τα 6,75μ.

Από τον Απόλλωνα, ξεχώρισε ο Τσαντ Μπράουν με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Το ματς

Με τους Μπράουν, Όσμπορν, Πέρκινς, Κόουλμαν και Βησσαρίου ξεκίνησε ο Απόλλων, ενώ ο Ολυμπιακός με τους Φαλ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουίλιαμς-Γκος. Σοβαροί και συγκεντρωμένοι μπήκαν οι «ερυθρόλευκοι», όπου μετά το αρχικό 0-7, συνέχισαν να υποχρεώνουν σε πολλά λάθη τους Πατρινούς και με τα τρίποντα του «ζεστού» Κάναν πήγαν στο +17 (4-21), στο 7’. Στη συνέχεια, το κάρφωμα του Φαλ έστειλε τη διαφορά στο +20 (6-26), με το σκορ της πρώτης περιόδου να διαμορφώνεται στο 9-28.

Τον ίδιο ρυθμό διατήρησε ο Ολυμπιακός και στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου όπου αρχικά πήγε στο +22 (16-38) και με κάρφωμα του Ράιτ έστειλε τη διαφορά στο +24 (18-42), στο 14’. Με την είσοδο του Μπλοντίν ο Απόλλων βελτιώθηκε επιθετικά, με τον Λαρεντζάκη να διατηρεί τους «ερυθρόλευκους» σταθερά σε μεγάλη απόσταση και συγκεκριμένα στο +19 (27-46), μέχρι το 17’. Εκεί, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έκοψαν… ταχύτητα, κάνοντας λάθη και χάνοντας τον ρυθμό τους, με τα τρίποντα να ωθούν τους γηπεδούχους σε σερί 8-0 μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (35-46).

Το νωθρό ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος εκμεταλλεύτηκε ο Απόλλων και έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (40-48), στα πρώτα δύο λεπτά. Εκεί, οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν το… γκάζι και με Παπανικολάου και Κάναν έκαναν σερί 10-0, για το +18 (40-58), στο 25’. Ο Μπλοντίν κρατούσε επιθετικά τους Πατρινούς, αλλά η επιθετική πολυφωνία έστειλε αρχικά τους Πειραιώτες στο +21 (48-69), ενώ το τέλος της τρίτης περιόδου τους βρήκε στο +23 (50-73).

Στην αρχή της τέταρτης περιόδου, οι Πίτερς και Ράιτ έστειλαν τον Ολυμπιακό στο +27 (55-87). Από εκείνο το σημείο και έπειτα, το ματς έγινε πολύ ελεύθερο, με τις δύο ομάδες απλώς να περιμένουν να… λήξει, τους «ερυθρόλευκους» να ξεφεύγουν στο +29 (57-86) και να παίρνουν τη νίκη με το τελικό 63-93.

Τα δεκάλεπτα: 9-28, 35-46, 50-73, 63-93

