Φαβορί για αθλητικός διευθυντής της Ρόμα ο Μοντεστό

Το μέλλον του Φρανσουά Μοντεστό στα διοικητικά της Ρόμα συνδέουν ολοένα και περισσότερο οι Ιταλοί. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello sport», ο 45χρονος Γάλλος δίνεται αυτή την στιγμή ως το Νο.1 φαβορί για τη θέση του αθλητικού διευθυντή των «τζαλορόσι».

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά από το ιταλικό Μέσο, ο τεχνικός διευθυντής της Μόντσα αποτελεί προσωπική επιλογή της Λίνας Σουλούκου, η οποία εδώ σχεδόν έναν εκτελεί χρέη CEO στον σύλλογο της Ρώμης.

Μάλιστα, οι δυο τους είχαν συνεργαστεί με ιδιαίτερη επιτυχία στον Ολυμπιακό κατά την κοινή τους παρουσία στου Ρέντη την τετραετία 2018-2022.

Να θυμίσουμε πως η θέση του αθλητικού διευθυντή στη Ρόμα παραμένει «ορφανή» εδώ και λίγο καιρό, μετά και την παραίτηση του Τιάγκο Πίντο από το πόστο, με αποτέλεσμα η ομάδα του Ντε Ρόσι να βρίσκεται σε αναζήτηση του διαδόχου του.

