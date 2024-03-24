Εμφανώς απογοητευμένος με την τροπή που πήρε τόσο για εκείνον, όσο και για τη Mercedes το Grand Prix της Αυστραλίας, ήταν ο Λιούις Χάμιλτον μετά το τέλος του αγώνα.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν μπόρεσε να τερματίσει, αφού εγκατέλειψε στον 17ο γύρο λόγω βλάβης στην μονάδα ισχύος, με τον ομόσταβλό του, Τζορτζ Ράσελ, να έχει ατύχημα λίγο πριν το φινάλε και να εγκαταλείπει και εκείνος.

Ο 39χρονος πιλότος της γερμανικής ομάδας, μίλησε στα Μέσα μετά το τέλος του GP στο Albert Park, κάνοντας λόγω για το χειρότερο ξεκίνημα σεζόν στην πολυετή καριέρα του. Και αυτό διότι, στους πρώτους τρεις αγώνες της χρονιάς μετράει μία 7η θέση, μία 9η και μία εγκατάλειψη, μένοντας στη 10η θέση της βαθμολογίας των οδηγών με μόλις οκτώ πόντων.

«Είναι το χειρότερο ξεκίνημα σε μια σεζόν που είχα ποτέ. Είναι χειρότερο από το 2009», ανέφερε αρχικά ο Βρετανός για να προσθέσει πως:

«Είναι σκληρό για την ψυχολογία, για όλους στην ομάδα όταν έχει γίνει τόση δουλειά τον χειμώνα. Μπαίνεις ενθουσιασμένος, με κίνητρο, με τη νοοτροπία ότι θα παλέψεις για νίκες, και αυτό δεν ισχύει. Τότε σκέφτεσαι "Εντάξει, ίσως πάω για δεύτερος ή τρίτος" και ούτε αυτό ισχύει και πέφτει ακόμα πιο κάτω. Είναι προκλητικό. Συνεχίζω να εμπνέομαι από τους ανθρώπους με τους οποίους έχω δουλέψει και συνεχίζω να κάνω την προσπάθειά μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».

