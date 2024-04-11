Δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για την 34η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στη φετινή Ευρωλίγκα, έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας!



Αφού τοποθετήθηκε για την αγκαλιά του με τον Πίτερς, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» μίλησε για το παιχνίδι της Παρασκευής (12/4, 21:15), τονίζοντας ότι η ομάδα του δεν πρόκειται να επιλέξει αντίπαλο ενόψει playoffs, ενώ μίλησε και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται Μιλουτίνοφ και Πετρούσεφ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

«Συζητιέται αν εμείς θα επιλέξουμε αντίπαλο; Δεν νομίζω ότι διαχρονικά ο Ολυμπιακός το έχει κάνει ποτέ, ούτε θα το κάνει. Σεβόμαστε καταρχήν την προσπάθεια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε κάνει 21 νίκες στην Ευρωλίγκα. Θεωρούμε πολύτιμο για την ομάδα μας ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είμαστε στα playoffs και θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας να πάμε στο Final 4. Νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε την προσπάθειά μας, τον αντίπαλο και τον κόσμο που έχει κάνει sold out εδώ και καιρό. Θα είναι ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση».«Ιατρικά είναι καλά και οι δύο, αλλά επειδή προέρχονται από απουσία μηνών και κοντά στον ένα μήνα ο Πετρούσεβ, είναι διαφορετικό να είσαι υγιής και να είσαι σε φόρμα για ματς Ευρωλίγκας σε αυτό το επίπεδο. Θα δούμε και τη σημερινή προπόνηση και θα αποφασίσουμε αν θα είναι ένας από τους δύο ή και οι δύο. Αυτή τη στιγμή ο Φίλιπ είναι πιο πίσω, ουσιαστικά έχει κάνει μιάμιση - δύο ομαδικές προπονήσεις και καταλαβαίνετε ότι είναι δεν είναι στην ίδια φόρμα με τους άλλους. Χρειάζεται μερικές μέρες ακόμα».

