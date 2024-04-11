Στον ορισμό Έλληνα διαιτητή για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη προχώρησε η ΚΕΔ.



Αποδεχόμενη το αίτημα των «κίτρινων» στο οποίο συναίνεσε η «Ένωση» και παρά τις αντιδράσεις από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, επιλέχθηκε εγχώρια σφυρίχτρα και συγκεκριμένα ο Ευάγγελος Μανούχος.

Αναλυτικά οι διαιτητές

Πάντως στην αναμέτρηση τηςθα υπάρχει ξένος διαιτητής στοκαι αυτός θα είναι οαπό την Ολλανδία.Στο άλλο παιχνίδι τηςτων playoffs (αφού τοέχει αναβληθεί), οικαιθ’ αγωνιστούν με ρέφερι τονΦωτιάς (Διαμαντής, Νταβέλας, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Σιδηρόπουλος, Δ.Βεργέτης)Μαλούτας (Νικολακάκης, Παπαδάκης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Ζαμπαλάς, Σινιοράκης)Γκάμαρης (Σαμοΐλης, Νιδριώτης, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Κατοίκος, Καραγκιζόπουλος)Διαμαντόπουλος (Ψαρής, Κούλα Χασάν, 4ος Βάτσιος, VAR: Άλαρντ, Μπουξμπάουμ)Παπαπέτρου (Κωσταράς, Απτόσογλου, 4ος Τσιάρας, VAR: Ευαγγέλου, Νικολαΐδης)Μανούχος (Μεϊντάνας, Φωτόπουλος, 4ος Βεργέτης, VAR: Μπλανκ, Κόλλιας)

