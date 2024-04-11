Στον ορισμό Έλληνα διαιτητή για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη προχώρησε η ΚΕΔ.
Αποδεχόμενη το αίτημα των «κίτρινων» στο οποίο συναίνεσε η «Ένωση» και παρά τις αντιδράσεις από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, επιλέχθηκε εγχώρια σφυρίχτρα και συγκεκριμένα ο Ευάγγελος Μανούχος.
Πάντως στην αναμέτρηση της OPAP Arena θα υπάρχει ξένος διαιτητής στο VAR και αυτός θα είναι ο Έρβιν Μπλανκ από την Ολλανδία.
Στο άλλο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής των playoffs (αφού το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός έχει αναβληθεί), οι Παναθηναϊκός και Λαμία θ’ αγωνιστούν με ρέφερι τον Τάσο Παπαπέτρου.
Αναλυτικά οι διαιτητές
Σάββατο, 13/4
15:00 Πανσερραϊκός-ΟΦΗ: Φωτιάς (Διαμαντής, Νταβέλας, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Σιδηρόπουλος, Δ.Βεργέτης)
17:30 Βόλος-Ατρόμητος: Μαλούτας (Νικολακάκης, Παπαδάκης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Ζαμπαλάς, Σινιοράκης)
19:30 ΠΑΣ Γιάννινα-Αστέρας Τρίπολης: Γκάμαρης (Σαμοΐλης, Νιδριώτης, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Κατοίκος, Καραγκιζόπουλος)
20:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός: Διαμαντόπουλος (Ψαρής, Κούλα Χασάν, 4ος Βάτσιος, VAR: Άλαρντ, Μπουξμπάουμ)
Κυριακή, 13/4
17:00 Παναθηναϊκός-Λαμία: Παπαπέτρου (Κωσταράς, Απτόσογλου, 4ος Τσιάρας, VAR: Ευαγγέλου, Νικολαΐδης)
20:30 ΑΕΚ-Άρης: Μανούχος (Μεϊντάνας, Φωτόπουλος, 4ος Βεργέτης, VAR: Μπλανκ, Κόλλιας)
