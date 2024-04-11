Αράο και Ακαϊντίν πήγαν να δουν την Φενέρμπαχτσε

Ο Ακαϊντίν και ο Αράο επισκέφτηκαν την αποστολή της Φενέρμπαχτσε λίγο πριν το ματς με τον Ολυμπιακό.

Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού δεν έχασαν την ευκαιρία να δουν τους πρώην συμπαίκτες τους, δεν ξέχασαν τη θητεία τους στην τουρκική ομάδα παρόλο που έμειναν για έναν χρόνο.

Να σημειωθεί πως οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, μπορεί να ήρθαν από την Φενέρ, ωστόσο δεν υπήρξαν συμπαίκτες στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

