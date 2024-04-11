Μυθική νίκη στην bwin! Κέρδισε €8.100 με €0,90!

Αν την περασμένη εβδομάδα με τον μεγάλο νικητή στο αθλητικό στοίχημα της bwin νομίζαμε ότι τα είδαμε όλα, τότε ο νέος, αποφάσισε να μπει σε mode… hold my beer. Παίκτης του κορυφαίου στοιχηματικού brand, πόνταρε σε αγώνα των Virtual Sports, ανάμεσα σε Paris και Amsterdam €0,90. Και τι έγινε θα μου πεις; Κρατήσου θα σου απαντήσω. Κέρδισε €8.100 με τη θεά Τύχη να του σκάει ένα φαρδύ χαμόγελο.

Παίζει προσφορά* χωρίς κατάθεση με σούπερ έπαθλα; Παίζει στην bwin εντελώς δωρεάν!

Στα Virtual Sports της bwin, μπορείς να διασκεδάσεις με το απόλυτο πακέτο επιλογών. Αγώνες ποδόσφαιρου, τένις, μπάσκετ και αμερικάνικου ποδόσφαιρου, είναι διαθέσιμοι όλο το 24ωρο. Όλα αυτά συνδυάζονται με μοναδικά γραφικά και τον υψηλής ποιότητας ήχο. Έτσι δημιουργούν τον καλύτερο συνδυασμό παιχνιδιού.

Εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, ΧΩΡΙΣ κατάθεση! Η προσφορά* που περίμενες στην bwin!

Στην bwin, ο κόσμος του αθλητικού στοιχήματος ξεπερνά κάθε προσδοκία. Καθημερινά μπορείς να βρεις Ενισχυμένες Αποδόσεις, χιλιάδες ειδικά στοιχήματα σε αμέτρητα πρωταθλήματα, ενώ το Build A Bet*, σου προσφέρει τον συνδυασμό ακόμα περισσότερων αγορών από τον ίδιο αγώνα σε μία επιλογή! Combi+ και ατέλειωτο Live Streaming* «εκτοξεύουν» την διασκέδαση στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα που είχαμε ποτέ.

bwin - Ξεκινάς το παιχνίδι με δύο προσφορές* γνωριμίας και σούπερ έπαθλα!

Στην bwin ξεκινάς το παιχνίδι σου με μία εκπληκτική προσφορά* χωρίς κατάθεση και σούπερ έπαθλα ή με την σούπερ τριπλή προσφορά* γνωριμίας και τρία μοναδικά δώρα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



Πηγή: skai.gr

