Μπαρτζώκας: Ερευνούμε την αγορά-Δύο μήνες έξω ο Μιλουτίνοφ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε πως ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση σέντερ μετά τον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος-όπως είπε-απαιτεί επέμβαση και θα τον κρατήσει εκτός για περίπου δύο μήνες.

«Ο τραυματισμός του Νίκολα απαιτεί εγχείρηση και είναι περίπου δύο μήνες η απουσία του. Επειδή είναι κι ο Φαλ έξω, ελπίζουμε για μικρό διάστημα, ερευνούμε την αγορά, μιλάμε με ατζέντηδες για να μας προτείνουν παίκτες, αλλά αυτή την περίοδο είναι αρκετά δύσκολο να βρεις παίκτη που είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα. Αν έρθει κάποιος χρειάζεται άμεσα να είναι σε καλή κατάσταση κι όχι να περάσει ένας μήνας», τόνισε κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Μαδρίτη.

Όσο για το αυριανό ματς με τη Ρεάλ; Μίλησε για τη δυσκολία της αποστολής και τόνισε πως είναι αμφίβολος ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.

«Ο αντίπαλος είναι δεδομένα πάρα πολύ δύσκολος. Πρέπει να δούμε εμείς πώς είμαστε, ποιοι είμαστε και να κάνουμε μια αναπροσαρμογή σε κάποια πλάνα του παιχνιδιού μας, ώστε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Έχουμε μείον δύο σημαντικούς ψηλούς και είναι αμφίβολος ο Γκος.

Θα δούμε τι plays μπορούμε να παίξουμε αμυντικά κι επιθετικά για να διεκδικήσουμε τη νίκη. Παίκτες που θα παίξουν περισσότερο χρόνο, παίκτες που θα χρειαστεί να παίξουν σε διαφορετικές θέσεις… Θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα πλάνο και να είμαστε σκληροί, όπως πάντα», ανέφερε.

Τέλος, για την κατάσταση της Ρεάλ είπε: «Όταν παίζεις 90 παιχνίδια το χρόνο, δεν μπορείς να είσαι συνέχεια σε τοπ επίπεδο φόρμας. Μοιραία θα κάνεις 1-2 κακά παιχνίδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάνεις κοιλιά. Ούτε αν κάνεις 1-2 καλά παιχνίδια ότι είσαι σούπερ».



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.