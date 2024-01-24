Την επίθεση που δέχθηκε η σύζυγος παράγοντα της διαιτησίας και συγκεκριμένα του Σταύρου Μάνταλου καταδίκασε η ΕΠΟ.

Μετά το σχετικό ρεπορτάζ του Κυριάκου Θωμαΐδη στο «dikisports», η ομοσπονδία αποκάλυψε ότι θύμα ήταν η σύντροφος του Αναπληρωτή Προέδρου της ΚΕΔ.

Τονίζει μάλιστα ότι οι δράστες τη χαρακτήρισαν και την ενέταξε σε γενικότερη προσπάθεια τρομοκράτησης των αξιωματούχων της διαιτησίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση που δέχθηκε από αγνώστους η σύντροφος του Αναπληρωτή Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Σταύρου Μάνταλου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου 20 Ιανουαρίου, όταν η σύντροφος του κ. Μαντάλου δέχθηκε έξω από την οικία τους επίθεση από αγνώστους, οι οποίοι τη χτύπησαν και πριν απομακρυνθούν της είπαν “Αυτό είναι μήνυμα για τον Μάνταλο”.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης μετά την υποβολή μήνυσης από την παθούσα, προστίθεται σε μια σειρά επιθέσεων και εκφοβισμών κατά του χώρου της διαιτησίας και είναι προφανές πως στοχεύει και αυτό στην τρομοκράτηση των Ελλήνων αξιωματούχων διαιτησίας».

