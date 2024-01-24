«Κλείνει στον Ολυμπιακό ο Αμπέι», σύμφωνα με τον Ρομάνο

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Νέλσον Αμπέι.

Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο Twitter/X, οι Πειραιώτες είναι κοντά στην απόκτηση του πολλά υποσχόμενου κεντρικού αμυντικού από τη Ρέντινγκ.

Οι διαπραγματεύσεις είναι στην τελική ευθεία και η συμφωνία προ των πυρών για τον διεθνή με την Κ20 της Αγγλίας.

Μάλιστα, ο γνωστός δημοσιογράφος υποστηρίζει πως ο παίκτης θα αποτελέσει μέρος του πρότζεκτ του Ολυμπιακού με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, για το παρόν και το μέλλον.

🚨⚪️🔴 Olympiacos are closing in on deal to sign Nelson Abbey from Reading.



Agreement at final stages, almost done — it’s permanent transfer for England U20 talented defender.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 He’s gonna be part of Olympiacos/Nottingham Forest long term project for present and future. pic.twitter.com/I3x2j6J1Uz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2024

