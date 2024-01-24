Λογαριασμός
«Κλείνει στον Ολυμπιακό ο Αμπέι», σύμφωνα με τον Ρομάνο

Τη μεταγραφή του Νέλσον Αμπέι στον Ολυμπιακό προανήγγειλε ο γνωστός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του στο Twitter/X

Νέλσον Αμπέι

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Νέλσον Αμπέι.

Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο Twitter/X, οι Πειραιώτες είναι κοντά στην απόκτηση του πολλά υποσχόμενου κεντρικού αμυντικού από τη Ρέντινγκ.

Οι διαπραγματεύσεις είναι στην τελική ευθεία και η συμφωνία προ των πυρών για τον διεθνή με την Κ20 της Αγγλίας.

Μάλιστα, ο γνωστός δημοσιογράφος υποστηρίζει πως ο παίκτης θα αποτελέσει μέρος του πρότζεκτ του Ολυμπιακού με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, για το παρόν και το μέλλον.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός ποδόσφαιρο
