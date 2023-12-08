Λογαριασμός
Οπαδοί της Μπενφίκα πέταξαν αντικείμενα στον προπονητή για τις αλλαγές που έκανε - Δείτε βίντεο

Οι οπαδοί της Μπενφίκα έφτασαν στο σημείο να πετάξουν αντικείμενα στον Ρότζερ Σμιντ, επειδή δεν τους άρεσαν οι αλλαγές που έκανε...

Μπενφίκα

Η Μπενφίκα δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες της, καθώς την ώρα που είναι στο χείλος του αποκλεισμού στο Champions League, πάει από γκέλα σε γκέλα στην Πορτογαλία.

Οι «αετοί» έμειναν στο 1-1 με τη Φαρένσε εντός έδρας, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να αντιδρούν σε αλλαγές που έκανε ο Ρότζερ Σμιντ πετώντας του αντικείμενα!

Ο Γερμανός τεχνικός έβγαλε από το ματς τους Τένγκστεντ και Ζοάο Νέβες στο 64’, ενώ η Μπενφίκα έχανε 1-0, με ανεγκέφαλους υποστηρικτές της ομάδας να του πετούν μπουκάλια -τα οποία ευτυχώς δεν τον πέτυχαν- και να τον βρίζουν...

