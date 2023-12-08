Η Μπενφίκα δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες της, καθώς την ώρα που είναι στο χείλος του αποκλεισμού στο Champions League, πάει από γκέλα σε γκέλα στην Πορτογαλία.



Οι «αετοί» έμειναν στο 1-1 με τη Φαρένσε εντός έδρας, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να αντιδρούν σε αλλαγές που έκανε ο Ρότζερ Σμιντ πετώντας του αντικείμενα!

Ο Γερμανός τεχνικός έβγαλε από το ματς τους Τένγκστεντ και Ζοάο Νέβες στο 64’, ενώ η Μπενφίκα έχανε 1-0, με ανεγκέφαλους υποστηρικτές της ομάδας να του πετούν μπουκάλια -τα οποία ευτυχώς δεν τον πέτυχαν- και να τον βρίζουν...

Some of the Benfica supporters were certainly not happy with Roger Schmidt’s substitutions tonight at Estádio da Luz.



pic.twitter.com/nDVGlfflec — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) December 8, 2023

