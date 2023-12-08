Πρόεδρος World Athletics: «Κανένας Ρώσος υπό ουδέτερη σημαία στον στίβο»

Δεν θα υπάρχουν Ρώσοι ή Λευκορώσοι αθλητές στα αγωνίσματα του στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, όπως δήλωσε την Παρασκευή (8/12) ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου Σεμπάστιαν Κόε, καθώς η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) έδωσε το «πράσινο φως» στη συμμετοχή των αθλητών των δύο χωρών υπό ουδέτερη σημαία.

«Μπορεί να δείτε Ρώσους ή Λευκορώσους αθλητές κάτω από μια ουδέτερη σημαία στο Παρίσι, αλλά δεν θα είναι στον στίβο», τόνισε ο Οι Σεμπάστιαν Κόε κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης. «Η θέση του στίβου παραμένει αμετάβλητη, είναι μια σταθερή θέση», πρόσθεσε.

Οι Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές έχουν αποκλειστεί απ’ τους αγώνες από την World Athletics απ’ τις αρχές Μαρτίου 2022, ως «απάντηση» στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

