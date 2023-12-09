Μπαίνει σε… διλήμματα ο Γιοβάνοβιτς για τον «τελικό» με τη Μακάμπι

Από Περιστέρι… Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» λόγω της αναβολής της αγωνιστικής που αποφασίστηκε λόγω των όσων τραγικών συνέβησαν στου Ρέντη, έχει κάνει focus στον «τελικό» της Πέμπτης (14/12, 19:45) με τη Μακάμπι Χάιφα.

Οι «πράσινοι» αφού δεν θα αντιμετωπίσουν τον Ατρόμητο αυτήν την εβδομάδα, φορτσάρουν για την αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς για την αυλαία της φάσης των ομίλων του Europa League. Ως γνωστόν, ο Παναθηναϊκός έχει απολέσει κάθε ελπίδα για συνέχεια στη διοργάνωση, αλλά είναι ορθάνοιχτη η πόρτα για συνέχεια στο Europa Conference League. Κάτι που δεν είναι και λίγο. Ειδικά από τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια το «τριφύλλι» είχε φτωχή έως και μηδαμινή παρουσία στην Ευρώπη.

Για την ακρίβεια, όταν λέμε ότι οι «πράσινοι» έχουν ορθάνοιχτη την πόρτα, πάνε για δύο αποτελέσματα στο καθοριστικό παιχνίδι, αλλά φυσικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει η ομάδα του να μπει με στόχο για νίκη. Αφού μπορεί να τους γυρίσει μπούμπερανγκ αν παίξουν για την ισοπαλία. Η ουσία είναι ότι είναι στο χέρι τους να συνεχίσουν στην Ευρώπη.

Ο Σέρβος τεχνικός θα ήθελε να παραμείνει «ζεστή» η ομάδα του ενόψει του αγώνα με τη Μακάμπι, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό, καθώς αναβλήθηκε για τους γνωστούς λόγους ο αγώνας με τον Ατρόμητο. Αλλά το καλό της υπόθεσης είναι ότι δεν θα επιβαρυνθεί πολύ κάποιος παίκτης του. Επίσης, με εξαίρεση τον Μάγκνουσον, η οποίος θα λείψει για πολύ καιρό ακόμα και τον Πάλμερ-Μπράουν, που επίσης παραμένει στα… πιτς, δεν υπάρχει κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα.

Ο έμπειρος τεχνικός έχει τον χρόνο για να καταστρώσει τα πλάνα του και πολλές επιλογές για την ενδεκάδα. Τόσο επειδή δεν έχει προβλήματα (με την ευχή να μην σημειωθεί κάποιο απρόοπτο έως την Πέμπτη), ενώ το ευχάριστο της υπόθεσης είναι ότι έχουν ανεβάσει στροφές κάποιοι παίκτες του. Ο Αϊτόρ θυμίζει τον παλιό καλό του εαυτό, ο Χουάνκαρ είναι πλέον ετοιμοπόλεμος, ο Γεντβάι τη στιγμή που οι επιλογές για το κέντρο της άμυνας είναι μετρημένες, δηλώνει «παρών», όπως και ο Λοντίγκιν σε μία περίοδο που ο Μπρινιόλι δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αν και ο Ιταλός φαίνεται ότι σηκώνει κεφάλι έπειτα από μία περίοδο ντεφορμαρίσματος. Παράλληλα,ο Βιλένα δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση σε μία κρίσιμη καμπή της σεζόν. Όλα αυτά τα δεδομένα προκαλούν ικανοποίηση στον Γιοβάνοβιτς, που βλέπει να έχει αρκετά «όπλα» στη φαρέτρα του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.